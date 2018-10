Es gibt aber noch eine vierte Tür, dahinter steht ein unaufgeräumter Schreibtisch (keine Ahnung, wie die den in diese 0,3 Quadratmeter gekriegt haben). Hier sitzt ein Mann, der aussieht wie ein junger Philosophieprofessor und der sich folgende Fragen stellt: "Warum sind bestimmte Sachen so, wie sie sind? Muss das so sein? Kann man das nicht auch anders machen?"

Nein, hier findet kein Dekonstruktivismus-Seminar statt - es ist das Arbeitszimmer des deutschen Modedesigners Lutz Hueller, der gerade beginnt, seine Kollektion zu erklären. Dieses kleine Versteck in seinem Showroom ist im Moment der einzige Ort, wo keine Kleider hängen, Japaner sitzen oder ein Video läuft.

Der 35-Jährige aus Remscheid trägt einen Vollbart und ein T-Shirt, darüber eine seiner eigenen Strickjacken. Er sieht unprätenziös aus und wirkt extrem konzentriert, auch wenn ständig die Tür aufgeht und jemand etwas von ihm wissen will. Kurz und freundlich antwortet er auf Französisch oder Italienisch, je nachdem, wer gerade wieder dasteht (seine Mitarbeiterin Stina ist Italienerin, sein Partner David Franzose). Manchmal muss er aufstehen, wegen eines dringenden Telefonats im Nebenraum oder um Kunden zu begrüßen, die seine Kollektion sehen wollen. Trotzdem, kein Stress.

Lutz verbessert gern Dinge, die unpraktisch sind oder stören

"Ich schau mir an, wie Leute sich anziehen, was sie zu unterschiedlichen Tageszeiten oder Gelegenheiten tragen, und versuche, das zu verändern", erklärt er und klingt dabei logischer als ein ganzes Buch von Derrida. Lutz - sein Vor-, Künstler- und Firmenname - spielt mit bekannten Stilmitteln, er nimmt sie auseinander und setzt sie zu einer eigenen, neuen Sprache zusammen. Dabei findet er immer wieder Dinge, die er "verbessert", weil sie unpraktisch sind oder stören.

"Was mich an Mänteln zum Beispiel beim Autofahren immer genervt hat: Sobald man seine Arme bewegen will, rutscht der ganze Mantel mit, und im Sitzen ist man total unbeweglich ..." sagt er und wird unterbrochen. Die Tür geht auf, ein Telefongespräch. Lutz entschuldigt sich. Schnell ein prüfender Blick in die Unterlagen - stimmt, das mit dem Mantel hatte er schon in der ersten Kollektion gelöst durch elastische Baumwollstücke zwischen Arm und Schulter.

Als Lutz nach zehn Minuten wiederkommt, demonstriert er die Lösung einer anderen unpraktischen Sache: Der Mantel aus seiner neuen Kollektion hat herausnehmbare Innentaschen, die man sich wie Kinderhandschuhe umhängen kann. Jetzt müsse man, wenn man den Mantel an der Garderobe abgeben wolle, endlich nicht mehr alles aus den Taschen holen und einzeln mit sich herumtragen, Geld, Telefon, Zettel, Autoschlüssel ...