Es half nicht. "Kurz vor Weihnachten hat es mich erwischt." Klaus Minks (Name geändert), 55 Jahre alt, gelernter Dreher und Mechaniker, wohnhaft in Leipzig, ist seit vier Monaten arbeitslos. Hin und wieder schaut er durch den Fernseher nach Berlin. Dann sieht er, wie Politiker, die fast alle aus dem Westen kommen, ihre Rezepte gegen die Arbeitslosigkeit bewerben. Denen motzt er ins flimmernde Gesicht: "Ihr redet doch noch größeren Mist als die Kommunisten."

Es wird wieder viel geschimpft im Osten. "Ein Großteil der Ostdeutschen ist in höchstem Maße unzufrieden mit dem Funktionieren von Demokratie und Marktwirtschaft", sagt der Soziologe Detlef Pollack von der Universität Frankfurt (Oder), der regelmäßig die Umfragen auswertet. Ein Großteil der Unzufriedenen sind Menschen wie Klaus Minks, die im Plattenbau auf PVC-Boden wohnen und damit gut zum Klischee vom ewigen Ossi passen: den Verlust des Versorgungsstaates nicht verwunden, den Kapitalismus nicht verstanden.

Tatsächlich sind es eher die Westdeutschen, die einiges an der Marktwirtschaft im vereinten Land nicht verstanden haben.

Seit fast 13 Jahren läuft keine Mauer mehr durch Deutschland, dafür stehen im Osten jetzt Zäune. Sie trennen die, die einen Job haben, von denen, die keinen haben, und das werden immer mehr. Im Westen liegt die Arbeitslosenquote derzeit bei 8 Prozent, im Osten bei 19, so hoch wie nie seit der Wende. Wahlforscher sagen, die größere Wirtschaftskompetenz entscheide die Bundestagswahl. In Berlin sprechen Regierung und Opposition, Ökonomen und Verbandspräsidenten davon, mehr Druck auf Arbeitslose auszuüben, den Arbeitsmarkt zu flexibilisieren, Billigjobs zu fördern. Nur: "Die Rezepte sind alle stark auf die alten Bundesländer zugeschnitten", sagt Joachim Ragnitz vom Institut für Wirtschaftsforschung in Halle. Das vereinte Deutschland sorgt sich um seine Wirtschaft, diskutiert Reformen und offenbart damit nur: Die Republik ist immer noch geteilt. Der Westen ignoriert den Rest, er redet von sich - und denkt am Osten vorbei.

Zum Beispiel an Klaus Minks. Jeden Morgen um sechs läutet sein Wecker. Dann steht er auf, kauft Zeitungen, liest Stellenanzeigen, telefoniert. Im Leipziger Erwerbslosenzentrum tippt er seinen Lebenslauf in den Computer, legt sein Foto auf den Scanner, verschönert die Farben ein wenig, adressiert die Anschreiben. Minks hat sich als Verkäufer beworben und als Putzmann, als Lagerist und als Montagearbeiter. Dummerweise waren da immer Dutzende, manchmal Hunderte andere Bewerber, und fast alle waren jünger.

Er ist jetzt von Beruf Arbeitsuchender. Weil es das offiziell aber nicht gibt, gehört Klaus Minks für die Statistik zur selben Kaste wie diese Menschen, von denen er spricht wie von seltsamen Zootieren. "Richtige Asis waren das, überall tätowiert." Die sah er in Talkshows sitzen, "im Westfernsehen". Stolz erzählten sie, wie sie sich mit einem kühlen Bier in die vom Staat geknüpfte Hängematte legen. In deren Haut schlüpfen? Bloß nicht. "Was mach ich den ganzen Tag?"

Seit der Kanzler vor einem Jahr den Arbeitslosen "das Recht auf Faulheit" absprach, hat sich die Debatte gedreht. In der Politik ist jetzt viel die Rede davon, "Arbeitslose zu aktivieren". Florian Gerster, der neue Chef der Bundesanstalt für Arbeit, will ihnen das Arbeitslosengeld reduzieren - als Anreiz, sich einen Job zu suchen. Er setzt um, was die meisten deutschen Ökonomen schon seit Jahren empfehlen. Nicht ohne Grund: Arbeitsvermittler in Gelsenkirchen oder Bremerhaven können lange Geschichten von Leuten erzählen, die jedes Jobangebot abwehren wie ein lästiges Insekt. Untersuchungen legen nahe, dass Geld vom Amt mitunter süchtig macht. Sie skizzieren einen Typ Mensch, der zum Leben keine Arbeit braucht und sich im Wettstreit mit dem Staat sieht, wer wen besser abzockt. Gut möglich, dass Gerster solche Leute zurück in Arbeit zwingt, wenn er ihnen die Stütze kürzt. Aber von solchen Leuten hat Michael Behr im Osten nur wenige gefunden.