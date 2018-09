Das Donaudelta liegt von Mai an wieder in Reichweite der größten Flusskreuzfahrtflotte der Welt. Drei Jahre nachdem Kampfjets der Nato die Brücken von Novi Sad in Jugoslawien zerstört und die Donau blockiert hatten, können Kreuzfahrtschiffe, die bislang in Budapest umkehren mussten, wieder passieren. Den Anfang machen die neuen Flusskreuzer A'rosa bella und A'rosa donna von Seetours, die bei ihren 14-tägigen Jungfernfahrten bis zur Mündung in Rumänien fahren. Zu den Startterminen am 9. und 10. Mai kostet die Reise, die in Passau beginnt, ab 2272,50 Euro pro Person, Rückflug inklusive. Auch Deilmann will Donauprinzessin und Mozart bis zum Delta schicken.

Üppig grünt es in den Königlichen Gewächshäusern des Brüsseler Schlosses Laeken. Die exotische Pflanzenwelt unter den beeindruckenden Jugendstil-Glaskuppeln wird dem Publikum jedoch nur einmal pro Jahr für zwei Wochen präsentiert. Der diesjährige Blick auf Orangen- und Lorbeerbäumchen, auf Palmen und Gummibäume ist zwischen dem 19. April und dem 5. Mai erlaubt, und zwar dienstags, mittwochs und donnerstags von 9.30 bis 16 Uhr, freitags von 13 bis 16 und von 20 bis 23 Uhr, am Wochenende von 9.30 bis 16 Uhr und 20 bis 23 Uhr. Der Eintritt kostet 2 Euro, Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre frei. Informationen unter Tel. 0221/27 75 90.