Die Münchner Philharmoniker sind ein gutes Orchester, eines von vielen guten in Europa. Aber Weltspitze sind sie nur, was die Gage angeht, die sie ihrem Chefdirigenten überweisen. Knapp eine Million Euro erhält James Levine für bescheidene 24 Konzerte, die er pro Spielzeit absolvieren muss. Ein Zweit- und Zwischenengagement für den Amerikaner, der auch noch die New Yorker Met leitet. Ein paar bewährt schöne symphonische Abende, die ein oder andere Repertoire-Überraschung - das muss für München reichen. Nach Ablauf seines Fünfjahresvertrages im Jahr 2004 zieht Levine dann auch zum Boston Symphony Orchestra weiter (und wird München bald vergessen haben). Eine Ära wird man das kurze Gastspiel am Ende kaum nennen können, verglichen mit den 18 Jahren, in denen Sergiu Celibidache das Orchester zu einem unverwechselbaren Klangkörper geformt hatte.

Kaum hat Levine seinen Rückzug verkündet, haben die Philharmoniker schon wieder einen neuen Favoriten für ihren Chefposten: Christian Thielemann soll laut Abstimmung in einer Orchestervollversammlung der Levine-Nachfolger werden. Und der Gekürte hat sofort seine neu entdeckte Leidenschaft für das Orchester bekundet, sodass der Liaison - da in München Verhandlungen am Geld ja nicht zu scheitern pflegen - nicht mehr viel im Weg steht. Etwas verwundert reibt man sich da die Augen: Ausgerechnet Thielemann soll der Richtige für München sein, der Generalmusikdirektor der Deutschen Oper Berlin, der Superpreuße, der Darling der Wilmersdorfer Kaffeekränzchen, der impulsive Charakter mit dem losen Hauptstadtmundwerk, der immerzu erklärt, wie tief er sich seiner Heimat Berlin verbunden fühlt? Kann man eigentlich, um einen Vergleich aus dem Fußball zu wagen, den Posten des Ehrenspielführers bei Hertha BSC anstreben und zugleich bei den Millionären von Bayern München unter Vertrag stehen? Thielemann beabsichtigt nämlich keineswegs, seine Berliner Verpflichtungen aufzukündigen, wenn er nach München gehen sollte.

Musikalisch hoch befähigt ist er, aber noch lange nicht der umfassend souveräne Maestro, als der er bereits gehandelt wird. Thielemann, der Sprunghafte. Mehr und mehr entwickelt er sich zum rastlos von Pult zu Pult hastenden Jetset-Dirigenten. Schon als GMD in Nürnberg musste er sich den Vorwurf gefallen lassen, überall zu sein, nur nicht im Graben seines eigenen Hauses. Auf allen großen Podien will er den Taktstock schwingen - in Bayreuth, Salzburg, an der Met, bei den großen amerikanischen Orchestern und selbstredend an der Deutschen Oper in Berlin, wo er sein Amt zwischenzeitlich hingeschmissen hatte und der finale Machtkampf mit dem Intendanten Udo Zimmermann noch aussteht. Als ideenreicher Dramaturg und Erneuerer des Repertoires ist Thielemann noch nicht aufgefallen, auch nicht als ein mit Ruhe und Ausdauer arbeitender Orchestererzieher. Dabei ist es genau das, was die Symphonieorchester in München und anderswo brauchen - kontinuierliche musikalische Arbeit und neue Ideen.