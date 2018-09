Inhalt Seite 1 — G E N I E S S E N Seite 2 Auf einer Seite lesen

Seit ich weiß, dass im übertragenen Sinne sieben Liter der Schmiere am Spargel kleben, hüte ich mich, das Zeug zu früh zu kaufen. Erst, wenn da, wo ich mich grad befinde, die Saison eingeläutet ist, eröffne ich die hauseigene Spargelgarküche. Und da in diesen Tagen in den deutschen Hauptanbaugebieten Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Hessen, Brandenburg und Baden-Württemberg Losstechen angesagt war, lege also auch ich los.

Drei Dinge nehme ich dabei billigend in Kauf:

Erstens zähle ich zu jenem Teil der Menschheit, deren Urin nach Verzehr eines Kilos Spargel eine gewisse Intensität aufweist. Der Biochemiker Stephen Mitchell vom Londoner University College verglich den Geruch mit dem Odeur von "gekochtem, vergammeltem Kohl" (vgl. Stimmt´s ).

Zweitens lachen sich alle kaputt, wenn ich Spargel in den Plural setze. Doch da, wo ich herkomme, setzt man den Spargel in den Plural. Er heißt Spargeln.

Und drittens nehme ich in Kauf, den falschen Wein zu trinken. Denn der Handel sagt: Es gibt Spargelwein; zum Spargel gehört Spargelwein.

In Sachen Spargelwein frage ich mich postwendend: Wo bleibt der Kartoffelsupppenwein, der Apfelkuchenwein, der Quark-Spätzle-Wein und der Pferdebratwurstwein. Die Manie, aus einem eingebildeten Anflug verkaufstechnischer Genialität Weine zu kreieren, die auf ein einzelnes Lebensmittel zugeschnitten sein sollen, halte ich für Spinnerei. Soll etwa der, der Spargel mit heißer Butter und würzigem Katenschinken verputzt, den gleichen Tropfen hinterher spülen, wie der, der die von der Agentur Ketchum im Auftrag der Käseindustrie in diesem Jahr empfohlenen Verbrechen begeht? Soll ich etwa das Gleiche trinken, wie der Unhold, der den Spargel in Spargelpiccata mit Remoulade oder Spargel-Kartoffel-Pfanne mit Limburger verunstaltet?

Natürlich nicht. Auch Zutaten und Beilagen haben ein Recht auf Mitbestimmung. Die Sauce Hollandaise darf mitreden. Gemeinsam entscheidet man sich für einen Chasselas, für Weiß- oder Grauburgunder.

Aber trotzdem entschließen sich renommierte Häuser zur Kreation von Spargelweinen. Entweder, weil sie angesichts der Popularität der Stängel neue Absatzmärkte wittern oder einen Ladenhüter unter neuem Namen loszuwerden trachten. Ich erlaube mir, auf eine dieser Kreationen hinzuweisen. Nicht, weil ich Dallmayrs "Rechtzeitig zum Frühlingsbeginn" lancierten Spargelwein 2002 (einen Veltliner) schon verkostet hätte. Nein, allein aus Gründen der Poesie. Als Werbetexter frickelte ein bislang unentdeckter aber hochprozentig begabter Gourmetgoethe ein Meisterwerk zusammen, das ich Ihnen auf keinen Fall vorenthalten darf:

"Er verströmt fruchtige Aromen von Trauben, geschnittenem Apfel, reifer Birne, Zitrusfrüchten und einen Hauch Exotik, aber auch sehr subtile florale, würzige und erdige Noten. Wie eine Sommerwiese nach einem Regenguss lässt er Düfte von Kamillenblüten, Wiesenkräutern, Heu und feuchter Erde aus dem Glas aufsteigen. Am Gaumen präsentiert er sich frisch, lebhaft und herrlich pikant. Seine klare, saftige Frucht und die damit verbundene Fülle bilden einen faszinierenden Kontrapunkt zur jugendlichen Rasse, seiner pikanten mineralischen Säure und delikaten pfeffrigen Würze, die sich erstaunlich lang am Gaumen hält."

Nichts ist dem hinzuzufügen.