Roth: Schönen guten Morgen, Herr Liminski.



Liminski: Frau Roth, Ihr Spitzenkandidat Josef Fischer hat gestern einem Lagerwahlkampf eine Absage erteilt. Sie selber hatten nach Sachsen Anhalt solch einem Lagerwahlkampf zwischen Rot/Grün auf der einen und Schwarz/Gelb auf der anderen Seite das Wort geredet. Fischer will nun eine personelle und inhaltliche Zuspitzung. Können Sie uns den Unterschied erklären?



Roth: Ich glaube, da ist kein Unterschied. Wir wollen gemeinsam, dass dieser Wahlkampf politisiert wird. Wir wollen, dass nicht darüber geredet wird oder letztendlich entscheidet, welcher Kandidat besser in einer Talkshow rüberkommt, sondern wir wollen, dass über Inhalte gestritten wird. Wir wollen durch die Politisierung natürlich auch eine Polarisierung, denn es geht um zwei ganz unterschiedliche Entwicklungskonzepte, um zwei Vorstellungen, was aus diesem Land nach dem 22. September werden soll. Insofern ist es natürlich ein Richtungswahlkampf, der sehr heftig geführt werden wird und dann nicht mehr dem klassischen Lagerwahlkampf entspricht. Aber es stehen sich natürlich politische Lager gegenüber, die zum Teil sehr diametral unterschiedliche Vorstellungen haben. Also, da gibt es keinen Dissens. Wir wollen politisieren und wir wollen, dass in diesem Land die Menschen in den nächsten Monaten politisch diskutieren, um dann auch eine wirkliche Entscheidung am 22. September zu haben, wie sie wollen wie dieses Land sich weiterentwickelt.



Liminski: Politisierung sagen Sie. Ihr Kollege Metzger fordert den Rücktritt von Scharping. Ist das die Politisierung oder auch Profilierung gegenüber der SPD?



Roth: Herr Liminski, ich habe eine richtig große Bitte: Wir haben jetzt 06:50 Uhr, es ist ziemlich früh, und die ganze Debatte um den Airbus ist gestern Nachmittag im Haushaltsausschuss noch einmal auf die Tagesordnung gekommen. Ich will mich jetzt dazu nicht voreilig äußern. Ich will mit unseren Haushältern reden, ich werde mit Oswald Metzger reden, wir werden selbstverständlich auch mit Herrn Scharping reden. Also, die ganze Airbus-Geschichte ist ja eine unendliche Geschichte. Irgendwie ist der Wurm drin und das muss jetzt geklärt werden. Das ist sonnenklar. Es muss klar sein, dass die Rechte des Parlaments gewahrt werden. Es muss klar sein, dass ernst genommen wird, wenn Herr Scharping sagt, er hat sich an alles gehalten, was das Parlament vereinbart hat. Aber bitte lassen Sie mich da jetzt nicht irgendwie vorschnell kommentieren. Das wäre, glaube ich, nicht Profilierung, sondern das wäre ein Schnellschuss.



Liminski: Also nehmen wir ein anderen Thema: Westerwelle denkt über eine Kanzlerkandidatur nach. Das ist bei den Grünen noch nicht der Fall. Westerwelle fordert aber auch die Teilnahme bei der Fernsehauseinandersetzung zwischen Schröder und Stoiber. Sollte ihm das gelingen, werden Sie dann auch den Finger heben?



Roth: Also, die Ankündigung oder das Spekulieren um eine Kanzlerkandidatur von Guido Westerwelle würde ich jetzt einmal einreihen in die Reihe der Luftikusnummern, für die die FDP ja im Moment immer gut ist. Das ist wohl der Nachklapp von Cornelia Pieper, die einen sehr erfolgreichen Wahlkampf in Sachsen-Anhalt hingelegt hat - daran will ich überhaupt nicht zweifeln -, aber es ist schon sehr eigenartig, wenn jemand wochenlang, monatelang in Sachsen-Anhalt für ihre Präsenz und für ihren Einsatz in der Politik dort wirbt, wenn dann einen Tag danach sofort spekuliert wird, dass sie selbstverständlich nicht vor Ort sein wird, weil sie ja nicht Ministerpräsidentin werden kann. Also, wie hat die FDP plakatiert: Höppner geht, Arbeit kommt. Man könnte auch sagen: Arbeit kommt und Conny geht. Also, die Nummer von Herrn Westerwelle - das werden wir sehen, wir er sich dazu verhält. Was ich richtig finde - selbstverständlich richtig finde -, ist der Anspruch, dass, wenn wir die Wahl und die Wahlauseinandersetzung politisieren wollen, natürlich alle Parteien dann auch die Chance, die Möglichkeit haben, über die Medien, über das Fernsehen, über Radio - so wie ich jetzt mit Ihnen rede - dann ihre Stimme erheben zu können. Insofern sind das zwei getrennte Punkte.