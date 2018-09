Inhalt Seite 1 — Lebe lieber ungewöhnlich Seite 2 Auf einer Seite lesen

Leichen pflastern seinen Weg: fünfeinhalb an der Zahl, von denen aber nur drei so richtig auf sein Konto gehen, und jedes Mal war es ein klarer Fall von Notwehr. Harry Willemer, der Held des neuen Romans von Günter Ohnemus, ist in den 52 Jahren seines Lebens immer ein guter Junge gewesen, was freilich nicht heißt, dass er an dem Schlamassel, der ihn und den Leser über 300 Seiten in Atem hält, ganz unschuldig wäre. Schließlich hätte er den Fahrgast, der ihn, obwohl weiblich und ganz hübsch, kaum interessierte, nur zum Flughafen bringen müssen. Es war seine Idee, der jungen Russin die Taxifahrt nach Luxemburg anzubieten, als er, ein verdächtiges Auto im Rückspiegel, schon nicht mehr ausschließen konnte, mitten in einen Kriminalfilm hineinzufahren.

Hochmut kommt vor dem Fall. Harrys Hochmut ist, dass er sich für unangreifbar hält, nur weil ihn seit der Nacht, "in der mein Leben zu Ende ging", nichts mehr wirklich an die Nieren geht: Damals hat er seine Frau in einem Maß erniedrigt und verletzt, dass "wir von diesem Augenblick an nicht mehr miteinander leben konnten". Drei Tage nach dem Streit hatte "Ellen wie ein Gespenst ihren kleinen Koffer" gepackt, die achtjährige Jessie in den Wagen gesetzt und war davongefahren. Dann kam der Unfall, den das Kind nicht überlebte und an dem Harry sich schuldig fühlt. Seitdem - das Drama liegt immerhin 24 Jahre zurück - ist Harry der große Karge mit dem eingekapselten Schmerz, der alles hinter sich "abgerissen" hat, sein halbes Leben, die Liebe, die Schriftstellerei: "Man kann nicht Schriftsteller sein, wenn man keine Hoffnung mehr hat." Er beschränkt seine Kontakte auf männliche Kumpane, geht in den Puff, fährt Taxi. Und eines Tages winkt ihn diese Frau mit der kleinen Reisetasche an den Straßenrand und fragt mit russischem Akzent: "Sind Sie noch frei?"

Sonja heißt sie: eine Mafiosa mit KGB-Vergangenheit, die aussteigen will, freilich nicht ohne Altersversorgung. Und die liegt in einer Garage in Luxemburg, 4 Millionen Dollar, nach und nach heimlich abgeräumt von einem Konto, das sie mit ihrem Ehemann, dem brutalen Paten Aljoscha, angelegt hat. Dass das so einfach nicht geht, versteht sich. Aljoschas Augen sind überall, die "Familie" ist groß, international verzweigt und scheut durchaus nicht die Fühlungnahme mit staatlichen Organen. Sonja weiß das, und so legt sie mit Harrys Hilfe verschiedene Fährten, die den beiden zumindest einen Vorsprung vor ihren Verfolgern sichern. Aber irgendwann passiert es doch. Sie werden gestellt von drei Herren, zweifellos ein Exekutionskommando, und Harry wächst nach Jahrzehnten wieder zu, was ihn in seinem früheren Leben auszeichnete: Geistesgegenwart in der Gefahr.

Zwei Leichen bleiben in einem Waldstück zurück, der dritte Gangster kann flüchten, und plötzlich hat Harry wieder eine Zukunft vor Augen, wenn auch eine, die er sich kaum hat träumen lassen. Sonja bringt es auf den Punkt: "Weißt du, was das bedeutet? Wer sich so mit der Mafia anlegt wie du, der ist für immer verloren. Der wird nie wieder Ruhe haben. Und für mich gilt dasselbe."

Was nun folgt, ist ein Road-Movie mit den obligatorischen Hotelszenen, eine Flucht, die im Zickzack von Luxemburg nach Frankreich und Deutschland führt, in der Toscana eine Weile zur Ruhe kommt, sich in Los Angeles und San Francisco fortsetzt, bis sich die Wege des Paares trennen. Autos und Identitäten werden gewechselt, Pässe gefälscht, abenteuerlichste Inszenierungen ersonnen, um Polizei und Russenmafia auf falsche Fährten zu locken.

Harrys Fantasie im Überlebenskampf erweist sich als unerschöpflich, und nur gelegentliche Anfälle von Paranoia lassen ahnen, dass seine Kaltblütigkeit ihre Grenzen hat. Das ist nur zu verständlich, denn er und Sonja spielen immer Vabanque: Sie haben einfach eine Menge Glück in ihrem Unglück - und Helfer. Helfer und Fluchtpunkte aus Harrys früherem Leben. Die Not lässt keine Wahl: Er muss alte Kontakte aktivieren, den Kokon um die eigene Vergangenheit durchbrechen. Die Reise in die Angst zwingt ihn zurück zu den Wurzeln, ja mitten hinein in den Glutkern seiner verdrängten Gefühle und Erinnerungen.

Und da lodern die Flammen gewaltig. Harry muss erkennen, dass sein zweites Leben als toter Mann nur Augenwischerei gewesen ist - er liebt sie alle wie am ersten Tag: seine Exfrau, ihm unvermindert Inbild weiblicher Vollkommenheit, die er vor dem Zugriff von Aljoschas Leuten bewahren muss; die schöne Susannah, für die er sein Leben gegeben hätte, damals, mit 16, als er zum ersten Mal in die Staaten kam; und die Mutter, Harrys wunderbar unspießige Mutter, der er, der Muttersohn ohne Mutterschaden, seine Hauptmaximen fürs Leben verdankt. Überall offene Türen und Herzen: Sonja liebt Harry, ihren "romantischen" Beschützer, Susannah liebt Harry und hilft mit ihren Verbindungen nach Kräften, Ellen liebt Harry immer noch und trotz alledem.