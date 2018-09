Inhalt Seite 1 — Tony und Gordon, Musterknaben Seite 2 Auf einer Seite lesen

Mit der Warnung "Modernisiert oder sterbt" hatte Tony Blair die europäischen Genossen immer wieder genervt. Nun lichten sich auf dem Kontinent ihre Reihen. Jospin wurde unsanft von der politischen Bühne geschubst. Gerhard Schröder könnte im Bangen um eine zweite Amtsperiode doch noch ergrauen. Verglichen damit herrschen in Großbritannien geradezu idyllische Zustände. Labour hat den ersehnten zweiten Wahlsieg bereits vor einem Jahr erreicht.

Die Blair-Regierung hat es geschafft, den viel bespöttelten kranken Mann Europas in einen ökonomischen Musterknaben zu verwandeln. Kein Land der EU weist solche günstigen Wirtschaftsdaten auf, ob bei Wachstum, Beschäftigung, Leitzins oder Preisen. Die Stabilität hat ihre Wurzeln freilich nicht nur in kompetentem wirtschaftlichen Management. Andere Faktoren spielen hinein, von der Monarchie, die immer noch nationale Identität zu stiften vermag, bis hin zum Mehrheitswahlrecht. Das garantiert in aller Regel klare Verhältnisse und begrenzt die Folgen erratischer Ausschläge im Wählerverhalten. Die Neofaschisten der British National Party dürften deshalb nächste Woche bei den Lokalwahlen nicht über ein paar Mandate in Burnley oder Bradford hinauskommen.

Auch wenn der Ruf in den vergangenen zwei Jahren gelitten hatte, angesichts chaotischer Verkehrsverhältnisse, mieser Krankenhäuser und brennender nordenglischer Muslimghettos dürfte die politische Anziehung des britischen Modells wieder größer werden. Denn während sich die Sozialdemokraten auf dem Kontinent mühsam an angelsächsische Verhältnisse herantasten, nähert sich Britannien behutsam dem kontinentaleuropäischen Modell an. Die Labour-Regierung versucht dieser Tage, einen besonders gravierenden Einwand ihrer Kritiker zu entkräften, wonach in der marktdominierten angelsächsischen Gesellschaft soziale Gerechtigkeit und Fairness verkümmern und öffentliche Aufgaben zwangsläufig erodieren müssten.

Mit seinem sechsten Haushalt markiert New Labour eine historische Zäsur. Erstmals werden die direkten Steuern wieder erhöht. Das kommt einer Revolution gleich. Über 20 Jahre dominierte in der britischen Politik das Axiom, wonach nur amtsmüde Regierungen an der Steuerschraube drehen. Labour hatte diese Regel akzeptiert und, einmal an der Macht, geradezu sklavisch befolgt. Das führte zwangsläufig zu einem Spiel mit verdeckten Karten. Für die gesellschaftspolitischen Ziele brauchte man mehr Geld. Die erforderlichen Einnahmen besorgte sich die Regierung Blair über höhere Verbrauchssteuern. Schon Magret Thatcher, die "Eiserne Lady", hatte es meisterhaft verstanden, dieses Mittel anzuwenden, ohne ihren Ruf als heroische Kämpferin gegen den gierigen Staat zu gefährden. Blair und Brown galten dagegen als unaufrichtige Trickser.

Milliarden für die Gesundheit

Nun hat das Versteckspiel ein Ende. Von 2003 an werden jährlich 8,3 Milliarden Pfund zusätzlich in die Staatskasse fließen. Der größte Anteil soll für den nationalen Gesundheitsdienst verwendet werden, auch wenn dies mit strengen Kontrollen verknüpft ist. Zugleich setzt Labour die sanfte Umverteilung fort, die bereits in der ersten Regierung Blair begann. Pro Jahr werden zusätzlich 2,5 Milliarden Pfund zugunsten der working poor verwendet, denen der Staat höheren Lohn und mehr Kindergeld garantiert.

Dem Buchstaben nach hat die Regierung nicht einmal ihr Wahlversprechen gebrochen, die direkten Steuern nicht zu erhöhen. Gordon Brown setzt die National Insurance Contribution, eine soziale Pflichtabgabe, um einen Prozentpunkt herauf. De facto kommt das allerdings einer Erhöhung der Einkommensteuer gleich. Der Spitzensteuersatz liegt auf der Insel nun bei 41 Prozent. Aber die Anhebung der Sozialabgabe bewirkt weitere Umverteilungseffekte zulasten oberer Einkommen und Unternehmen, die auch von der Erhöhung betroffen sind. Rentner und Sparer dagegen bleiben verschont. Der britischen Wirtschaft wurde mit dem Haushalt insgesamt mehr als zwei Drittel der gesamten neuen Steuerlast aufgebürdet. Kein Wunder, dass sie nun Klagelieder anstimmt und das Ende des Honeymoons mit New Labour verkündet.