Am liebsten mochte Herbert Wernicke den großen schwarzen Konzertflügel. Wie ein optisches Leitmotiv tauchte er in seinen Bühnenarbeiten immer wieder auf. Mal hing er als Zeichen für eine verkehrte Welt surreal von der Decke, mal wurde er von Möbelpackern bedeutungsvoll ins Bild geschoben, mal stand er einfach nur stumm und rätselhaft auf der leeren Bühne herum. Das schwere Möbelmöbel war dabei immer beides: altmodisches Erbstück aus längst verblichenen Zeiten der bürgerlichen Musikkultur, eigentlich ein Fall für den Sperrmüll, und irritierende Metapher für das nach wie vor Unabgegoltene in der Kunst dieser bürgerlichen Epoche - der schwarze Riesenkasten als ewiger, magischer Urgrund aller (musikalischen) Dinge. In seiner Brüsseler Inszenierung von Wagners Ring des Nibelungen - eine der spannendsten seit dem Bayreuther Chéreau-Ring - saß die weltweise Urmutter Erda am Wernicke-Flügel, bis sie irgendwann tot vom Schemel kippte. Für Maurizio Kagels Liederoper Aus Deutschland hat er mit einem spektakulären Friedhof aus verkeilten und verkanteten Klavieren die apokalyptische Eismeer-Vision von Caspar David Friedrichs Bild Gescheiterte Hoffnung nachgebaut.

Wernicke verleugnete nicht, dass die Kunstform, der er sich verschrieben hatte, im Grunde ein Anachronismus ist, und offenbarte als Regisseur trotzdem ein untrügliches Gespür für die Kräfte, die ihr noch immer innewohnen können. Das Musiktheater fing bei ihm an, wo plüschig-kulinarische Operngemütlichkeit endet. Allenfalls mit Trümmern und Versatzstücken aus dem Fundus der Theaterkonventionen hat er gespielt, wie in seinem Ring, als er Wagners Beziehungszauber mit wenigen, gedankenhell kombinierten Bildchiffren entfachte: dem Konzertflügel als Walkürenfelsen, einem allgegenwärtigen roten Seil als ewigem Blutfaden der Verderbnis oder einem im Verlauf der zehn Akte immer größer werdenden Leichenberg als Scheiterhaufen für Brünnhilde. Es schien damals, als habe der Regisseur das Wagner-Personal in einem heruntergekommenen Filmstudio zu einer allerletzten Aufführung zusammengetrommelt. Aus einer Fensterhöhle leuchtete die Heldenstätte Walhall nur noch als Kitschversion im Miniaturformat - zum ungebrochenen schönen Schein der Oper hielt sich Wernicke auf Distanz.

Wie viele Regisseure hat er seine Theaterkarriere als Bühnenbildner begonnen. Gleich seine zweite Regiearbeit, eine szenische Realisierung des Händeloratoriums Judas Maccabäus, geriet 1979 an der Bayerischen Staatsoper zum Skandal, der die konservativen Operngemüter schwer verstörte. An Werken aus dem Barock hat er zunächst seine reduzierte, zeichenhafte Bildsprache geschärft, um sich dann in Basel, Brüssel, Amsterdam und Salzburg quer durchs gesamte Opernrepertoire zu arbeiten. Wobei ihm die kontrastreiche, konkrete Formenwelt des 18. Jahrhunderts gewiss immer näher stand als das metaphysische Musikdrama des 19. Jahrhunderts, Tristan und Parsifal waren seine Sache eher nicht. Dafür nahm er auch schon mal lustvoll und mit bösem Witz die Operette auseinander.

Meister der Theatercoups

Wernicke, der überragende Bilderfinder. Das konnte er wie kein anderer: die eine, schlagende optische Metapher für ein Stück zu entwerfen, an der sich die Erkenntnisse neu brechen. Die tiefen Risse, mit denen er die Fassade des Salzburger Residenzhofs für seine Version von Monteverdis Orfeo ausstattete, sind programmatisch für sein ganzes ‘uvre: An den Verwerfungskanten hat er die Stücke neu gelesen. Oft baute er seine genial simplen Bildideen zu wahren Theatercoups aus. Dann blickte man im Bühnenbild zu Mussorgskijs Boris Godunow auf die einschüchternde Ahnengalerie sämtlicher Herrscher der russischen Geschichte, und davor schleppte das ameisenkleine Volk schwer an der meterhohen Krönungsglocke. Gerade diese großflächigen Tableaux waren bei Wernicke im Wechselspiel von Macht und Unterwerfung, Hybris und Gewalt mit analytischem Scharfsinn beobachtet. In Schönbergs Moses und Aron etwa porträtierte er die beiden Hauptfiguren als prototypische Charaktere für das 20. Jahrhundert: Moses, der Mann der reinen Lehre, saß den ganzen Abend im Lesen versunken auf einem Berg aus alten Folianten, unfähig, die Welt um sich wahrzunehmen, ein autistischer Intellektueller. Aron wiederum war der pragmatische Politiker und alert gefährliche Verführer, der der Manipulation des Volks perfekt beherrscht. Selbst der mit ganz großem Pomp zelebrierte Rosenkavalier, den Wernicke 1996 zum 75-jährigen Jubiläum der Salzburger Festspiele herausbrachte, hatte seine decouvrierende Seite: Die bühnenhohe Spiegel-Lamellenwand als Kulisse für das Stück reflektierte zittrig-zwittrig den ganzen kulinarischen Luxushabitus der Festspiele.

Ist Herbert Wernicke, der schnell und ökonomisch arbeitende Theaterprofi, der von Produktion zu Produktion hastende Vielinszenierer, der immer Regie und Ausstattung in Personalunion absolvierte, irgendwann dem Betrieb erlegen? In den letzten Jahren avancierte er mehr und mehr zum Starregisseur, den es an die ganz großen Häuser zog. Und seine szenische Fantasie blieb dann manchmal hinter gekonnter Routine zurück. An der New Yorker Met gab er im letzten Dezember sein Debüt mit Richard Strauss' Frau ohne Schatten, baute zwar einen sensationell die Sinne betörenden Licht-Farb-Zauberkasten um die Akteure, aber offenbarte nur wenig von den Tiefenschichten des Stücks. An der Bayerischen Staatsoper wollte er sich nun an Wagners Ring ein zweites Mal versuchen. Die Konzeption für die Tetralogie stand, der Rheingold-Vorabend hatte schon Premiere. Vergangene Woche ist Wernicke im Alter von 56 Jahren gestorben.