Vorgestern Abend noch sah ich vom Balkon des Renaissance-Hotels den Sonnenuntergang in Jerusalem. Über den gegenüberliegenden weißen Hügeln verblasste der Himmel, von der Altstadt her kam ein leichter Wind auf, plötzlich brach das Licht, und die einfallende Dämmerung war wie ein melancholischer Waffenstillstand - Camus' Worte aus dem Fremden gingen mir durch den Sinn. Doch am Morgen flog der Bus von Haifa nach Jerusalem in die Luft, die Wucht der Detonation riss den Wagen empor, abgerissene menschliche Körperteile flogen durch die Luft.

Ich versuche meine konfus umherschweifenden Gedanken beim Anblick der dämmernden Stadt nicht einmal zu ordnen. Ich bin mit meiner Frau zu einer Konferenz hergekommen, zu der ich nie gegangen wäre, wenn sie nicht gerade hier in Jerusalem stattfinden würde. Ich liebe fruchtlose Konferenzen nicht, insbesondere jene, die solche Titel tragen wie The Legacy of Holocaust Survivors - Moral and Ethical Implications for Humanity. Das Datum, 9. April, stand seit Monaten in meinem Notizbuch, und obwohl ich so tat, als würde ich den dringenden Rat meiner Berliner und Budapester Freunde ernsthaft in Erwägung ziehen - meist rieten sie von der Reise ab -, stand ich in Wahrheit bis zuletzt ganz im Bann meines ursprünglichen Plans: Wir fahren von Berlin nach Budapest zurück, ich gebe bei den dortigen Wahlen meine wahrscheinlich völlig überflüssige Stimme ab, und zwei Tage später brechen wir nach Jerusalem auf. Die einzige Frage, die sich wirklich stellt, ist, ob ich nicht besser allein fahren soll. Doch davon will meine Frau nichts wissen. Zusammen oder gar nicht. Nach einigem Überlegen wird uns klar, dass wir fahren müssen, einfach, weil wir danach immer mit dem Gedanken leben müssten, dass wir gerufen worden, aber nicht gegangen sind.

Ich habe begriffen, warum die Götter hier geboren wurden

Nun also stehe ich hier auf dem Balkon im siebten Stock und kann das, was wirklich vor sich geht, genauso schwer beurteilen wie in Berlin oder Budapest. Ich denke in diesem Augenblick nicht einmal über die hiesige Situation nach, eher über die europäische Reaktion. Es scheint, als würde aus dem Bodensatz des Unterbewussten, einem schwefeligen Lavaausbruch gleich, der viele Jahre in Zaum gehaltene Antisemitismus wieder aufblubbern. Auf dem Bildschirm sehe ich, in Jerusalem ebenso wie anderswo, gegen Israel gerichtete Demonstrationen. Ich sehe die in Frankreich in Brand gesetzten Synagogen und geschändeten Friedhöfe. Nur einige hundert Meter von meinem Berliner Domizil entfernt, am Tiergarten, sind zwei junge amerikanische Juden auf der Straße angegriffen und zusammengeschlagen worden. Ich sah den portugiesischen Schriftsteller Saramago im Fernsehen, wie er, über ein Blatt Papier gebeugt, Israels Vorgehen gegen die Palästinenser mit Auschwitz verglich - ein Zeugnis dafür, dass der Autor nicht die geringste Ahnung von der skandalösen Irrelevanz des von ihm angestellten Vergleichs besaß, ja, mehr noch, dass der unter dem Namen Auschwitz bekannte Begriff, der bislang im kulturellen Konsens Europas eine feste Bedeutung hatte, heute bereits ohne weiteres in populistischer Art, zu populistischen Zwecken benutzt werden kann. Ich frage mich, ob man die Israel-feindliche Gesinnung nicht trennen muss vom Antisemitismus. Aber ist das möglich? Wie ist es zu verstehen, dass es zwei Kontinente weiter weg, in Argentinien - wo doch die Menschen im Übrigen gerade genug eigene Sorgen haben -, zu Anti-Israel-Kundgebungen kommen kann? Wahrscheinlich so, überlege ich, dass die seit etwa 2000 Jahren währende Judenfeindseligkeit sich zum Weltbild verfestigt hat. Der Hass hat sich zum Weltbild verfestigt, und Gegenstand des Hasses ist ein Volk geworden, das in keiner Weise bereit ist, von der Erdoberfläche zu verschwinden. Ich versuche, klar und vollkommen aufrichtig zu denken, und was ich denke, klar und aufrichtig, jedes Tabu beiseite schiebend, vor mir selbst auszusprechen. Dass sich junge Menschen mit heller Lust selbst in die Luft sprengen (im Übrigen lese ich in der Zeitung, dass der irakische Diktator Saddam Hussein ihren Familien 25 000 Dollar zahlt), deutet darauf hin, dass es nicht nur darum gehen kann, ob sich ein palästinensischer Staat konstituiert oder nicht. Diese Selbstmörder weisen sich als Verlierer des Daseins aus. In ihrer Tat kommt eine Verbitterung zum Ausdruck, die sich mit nationalistischen Affekten allein nicht erklären lässt. Im sanften Licht Jerusalems, an goldenen Abenden, inmitten dieser malerischen, mit Olivenbäumen bewachsenen Hügel habe ich einmal auf einer früheren Jerusalemreise, mehr mit den Sinnen als mit dem Verstand, begriffen, warum die Götter gerade hier geboren wurden. Jetzt müsste ich begreifen, warum sie hier, mit einer sich selbst zur Schau stellenden Bereitschaft zum blutigen Menschenopfer, abgeschlachtet werden. Ich gestehe, ich begreife nichts, und ich vermag nicht zu glauben, dass wir lediglich einer politischen Frage gegenüberstehen. Es kann aber auch sein, dass die Politik darauf abzielt, dass ich das alles nicht nur als politische Frage ansehe, und ich bin lediglich Opfer einer Manipulation; doch während Millionen auf die Manipulation hereinfallen, verwandelt sich der Charakter dieser Manipulation, wird sie verinnerlicht - einige Leute denken plötzlich allen Ernstes, ihr Wahnsinn sei nicht von äußeren Mächten eingegeben, sondern bräche aus ihrer eigenen Seele, ihrer eigenen Seelenpein hervor: Und da beginnt das irreparable Übel.

Ich gestehe ehrlich: Als ich im Fernsehen zum ersten Mal die auf Ramallah zurollenden israelischen Panzer erblickte, durchfuhr mich unwillkürlich und unabweisbar der Gedanke: Mein Gott, wie gut, dass ich den Judenstern auf israelischen Panzern sehe und nicht, wie 1944, auf meiner Brust. Ich bin also nicht unbefangen und kann es auch nicht sein. Nie habe ich die Rolle des unparteiischen Scharfrichters gespielt . Das überlasse ich jenen europäischen - und nichteuropäischen - Intellektuellen, die dieses Spiel so glänzend und oft zum Schaden spielen. Nach so viel wahrer und falscher Solidarität hat sich das Blatt diesmal gewendet: Die Mandarine haben sich mit strengem Gesicht gegen Israel gewandt. In gewissen Fragen mögen sie offensichtlich auch Recht haben, nur dass sie noch nie ein Ticket für den Bus von Haifa nach Jerusalem gelöst haben.

Das kühle Urteilen der europäischen Mandarine

Hier in Israel trägt, bildlich gesprochen, jeder dieses Ticket in der Tasche. Und diese Tatsache bringt die Menschen langsam um den nüchternen Verstand. Das kühle Urteilen der europäischen Mandarine lebt man hier in Form brennender existenzieller Fragen aus. Am prägnantesten hat diese Zerrissenheit wohl eine Freundin ausgedrückt, als sie in Jad Vaschem, diesem furchtbaren Friedhof der im Holocaust Ermordeten, zu uns sagte: "Erst gehen wir mit der Familie auf eine Demonstration gegen den Krieg, dann rücken wir bei der Armee ein."