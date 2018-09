Inhalt Seite 1 — Spion im Ohr Seite 2 Auf einer Seite lesen

Am Anfang ist Dröhnung. Am Ende wieder, bevor alles schlagartig ins Nichts zurückploppt. Dazwischen ragen Melodien so delikat aus ihrem Bad aus Säure, dass man sich die Gesichter der Plattenbosse vorstellen kann: Hätten wir's nicht etwas straffer, Mr Tweedy? Eine klarere Produktion, weniger Hintergrundrauschen, in der Mitte ein Hit - das kommuniziert sich im Radio gleich viel besser. Und an die Käufer denken wollen wir doch auch. Freilich ist so etwas nur über Jeff Tweedys Leiche zu machen.

Nicht dass der Mann kein Herz für großen Pop hätte. Er hat nur sehr spezielle Vorstellungen davon. Vorstellungen, für die er den Abbruch diplomatischer Beziehungen zwischen seiner Band Wilco und der Plattenfirma Reprise billigend in Kauf nahm, nachdem Letztere Auswahl und Machart der Songs zu beeinflussen versuchte. Dass dies nach Maßgabe heutiger Sitten als Sturheit, ja Flexibilitätsmangel ausgelegt werden kann - who cares? Zum einen ist Tweedy nicht Britney Spears, sondern Autoren-Rocker jener aussterbenden Art, die in der fonografischen Industrie den natürlichen Feind des Künstlers erblickt. Zum Zweiten gibt es ja immer noch das Internet. Zum Dritten aber ist Kommunikation, deren Schwierigkeit und (seltenes) Gelingen so etwas wie sein Lebensthema.

Nehmen wir nur den Titel des Albums, um das es geht, Yankee Hotel Foxtrot. Er lässt an ein Tanzlokal denken, einen legendäreren Treff irgendwo da draußen an der Vergnügungsfront, doch die Spur führt ins Leere. "Yankee Hotel Foxtrot" heißt eine vom Mossad betriebene Radiostation. Tweedy ist ihr auf seiner Lieblings-CD zum ersten Mal begegnet, einer Aufnahme mit Geheimdienstbotschaften, die während des Kalten Kriegs über Kurzwelle ausgestrahlt wurden. Man hört darauf synthetische Frauenstimmen Zahlenkombinationen oder Codewörter in den Äther hinaussprechen. Was ihn daran gereizt hat, verrät er nicht, man kann es sich aber denken. Es ist die Vorstellung, der Popsong sei selbst bloß ein einsames Signal, das alle hören, aber nur wenige entschlüsseln können.

Stur gegen die Kulturindustrie

Poetisch gedacht, auch ein wenig kulturpessimistisch, indes nicht weltfremd, wenn man das Exemplarische einer Band wie Wilco bedenkt. Es will etwas heißen, dass die Traditionsfirma Reprise, auf der Randy Newman, Joni Mitchell oder Neil Young ihre ersten Platten herausgebracht haben, die Sprache ihrer eigenen Label-Acts nicht mehr versteht - und wir reden hier nicht von irgendeiner Kapelle. Wilcos letztes, selbst von kritischsten Kritikern bejubeltes Album Summerteeth aus dem Jahr 1999 hat sich weltweit über eine halbe Million Mal verkauft, nicht nur angesichts der herrschenden Marktzersplitterung ein respektables Ergebnis. Wer so viel Potenzial ziehen lässt, ist auf mindestens einem Auge blind. Kein Wunder, dass der jahraus, jahrein von hähnchenbraunen Managern herbeigeredete Aufschwung Pop ausbleibt.

Doch was kümmert uns die Kulturindustrie, soll sie fröhlich zur Hölle fahren wie derzeit Leo Kirch! Mit dem streaming ihres Albums übers Internet sind Wilco den Weg von Prince, David Bowie und anderen Pionieren des Eigenmarketings gegangen. 250 000 Zugriffe gleich bei Eröffnung der Homepage im vergangenen September - das macht ebenso viele potenzielle Kunden, die der Industrie verloren gegangen sind. Im Netz allerdings, das ist die Kehrseite, versendet sich auch vieles. Verschiedenste Popterritorien liegen nur einen Mausklick voneinander entfernt, die Gemeinden werden im Maßstab ihrer Spezialisierung kleiner und kleiner, bis zuletzt jeder seine eigene Tauschbörse ist. Anders ausgedrückt: Das Internet hat einer digitalen Briefmarkensammlermentalität Vorschub geleistet. Kein Zustand, mit dem ein Pop-Universalist wie Jeff Tweedy zufrieden sein kann.

Seiner antikommerziellen Motorik zum Trotz ist er nämlich ein Typ von Grandeur und Vision. In seiner ersten Band Uncle Tupelo wurde es ihm schnell zu eng - Neo-Country, auch gut gemeinter, ist nun einmal Nischenmusik. Die Vertonung liegen gebliebener Woody-Guthrie-Gedichte mit Billy Bragg hinderte ihn nicht daran, sich mit Wilco (von will comply = wird gemacht) in einer gegenläufigen Zeitspirale zu den großen Popentwürfen vorzuarbeiten: Beatles-Chöre, Beach-Boys-Melodik, psychedelische Momente. Seither klingen seine Platten manchmal, als seien sie am besten im Cabrio zu hören, bei aufgedrehten Boxen und rauschendem Fahrtwind. Ironie der Geschichte: Tweedy, dem man vergeblich Sendetaugliches abzupressen versuchte, träumt in Wahrheit den Traum vom Smash-Hit aus dem Radio.