Vom Frühling inspiriert zeigt sich das venezianische Luxushotel Cipriani und lädt ein, das langsame Erwachen der Natur in der Lagunenstadt zu erleben. Spring in Venice heißt ein Sonderarrangement für zwei Personen, das zwei Übernachtungen mit Frühstück, ein Dinner und diverse Extras enthält und zum Preis von 1900 Euro zu haben ist. Das Angebot gilt bis Ende Mai. Auskunft und Reservierung: Orient-Express-Reservierungsbüro, Frankfurt am Main, Tel.

069/97 55 45 62, www.orient-express.com

Den richtigen Umgang mit Queue und Billardkugel kann man bei einem Kurs in Bad Münstereifel vom 3. bis zum 5. Mai lernen. Neben praktischen Übungen gibt das Wochenendseminar einen Einblick in die Theorie dieses Sports. Für den Unterricht, der in kleinen Gruppen stattfindet, sind 72 Euro zu zahlen.

Informationen auch über Unterkunft gibt es bei der Kurverwaltung, 53902 Bad Münstereifel, Tel. 02253/ 50 51 82, Fax 50 51 83, www.bad-muenstereifel.de

Slowenien - Alpenland und zukünftiges EU-Land heißt ein Seminar des Vereins für internationale Verständigung und interkulturelles Lernen (VIV-International). Im Nordwesten von Slowenien in Kranjska Gora beschäftigen sich die Teilnehmer mit Themen wie Alpentourismus und EU-Integration, machen Exkursionen, wie etwa in die Industriestadt Jesenice, oder Fahrradtouren in die Umgebung. Für die Veranstaltung vom 16.

bis zum 22. Juni kann Bildungsurlaub beantragt werden. Kostenpunkt einschließlich Unterkunft, Halbpension und Exkursionen: 410 Euro.

Informationen: VIV-International, Vogtstraße 41, 60322 Frankfurt/Main, Tel./Fax: 069/59 636 80, Internet: www.viv-international.de