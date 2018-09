Die Presse wird aufgefordert, sich auf den Hügel über der Seine zu begeben: Le Pen empfängt sie in seinem privaten Park, "Montretout" (wörtlich "Zeigt alles"). Die Nachbarn des hochbewachten Quartiers sehen Journalisten feindlich an. Es ist schwierig, an die Villa des Multimillionärs heranzukommen, und jeder muss sich mehrmals ausweisen. Wer nicht ausdrücklich auf der Gästeliste steht, wird nicht reingelassen. Rundfunkreporters wirken enttäuscht : "Mit Jubel und O-Tönen wird es schwer, erklärt eine Journalistin ihrer Redaktion am Telefon, die ganzen Anhänger sind woanders. Hier sind nur Journalisten." Tatsächlich tragen alle Leute hier im Zelt vor Le Pens Villa das Presse-Halsband, das am Eingang verteilt wurde.

Auf großen Bildschirmen werden die Wahlsondersendungen aller fünf französischen Fernsehsender übertragen. Gegen Mittag betrug die geschätzte Wahlbeteiligung 26,1%, 5% mehr als beim ersten Wahlgang vor zwei Wochen. Jean-Marie Le Pen, Chiracs "Challenger", wiederholt seit vierzehn Tagen, dass er sich unter 30% der Stimmen nicht zufrieden geben könne.

Im Park ist es kühl geworden. Es regnet. Parteimitglieder lassen sich zunächst nicht blicken. An der Türschwelle stehen DPS-Männer und ein großer schwarzer Wachhund. Am Eingang ein Araber, er will hinein. Sicherheitsleute haben ihn nicht wiedererkannt und wollen ihn kontrollieren. Der Mann, Farid Smaï, Mitglied des FN-Politbüros, lächelt verkrampft vor den Kameras: "Hey Leute, ich bin's !" Der DPS sieht ihn skeptisch an: Sie sollen alle kontrollieren. "Aber ich bin's, Farid. Ich bin doch der einzige Araber hier!" Die Wachmann ist verlegen und lässt ihn schnell durch. Farid Smaï wird drei Stunden lang nur Interviews geben und der Presse seine übliche Show präsentieren: "Ich bin natürlich kein Quotenaraber. Jean-Marie Le Pen kenne ich gut. Er meinte zu mir 'Farid, wenn ich gewählt werde, wirst Du Sport- und Jugend-Minister.' Und das nicht, weil ich nordafrikanischer Abstammung bin, sondern weil wir uns wirklich mögen."

Um 19.20 Uhr kommen die ersten Parteimitglieder aus der Villa. Wahrscheinlich von der Parteiführung der Presse ausgeliefert, damit die Journalisten im Park geduldig bleiben. Die ersten FN-Mitglieder, die sich wie Marie-France Stirbois in die journalistische Arena trauen, bemühen sich, ihre Enttäuschung zu verbergen. Es steht mittlerweile fest, dass Le Pen die Wahl verloren hat. Nur die endgültigen Zahlen dürfen vor 20 Uhr nicht bekannt gegeben werden.

Sie rezitieren das Liedchen, das sie scheinbar auswendig gelernt haben : "Wir haben immerhin 1 bis 2 Prozent mehr Stimmen erhalten als vor zwei Wochen. Es ist schon bemerkenswert bei der gigantischen Verteufelungskampagne in allen Medien seit dem ersten Wahlgang." Plötzlich erscheint Jany Le Pen, Gattin des Kandidaten, die eine große Rolle bei der Wahlkampagne spielte. Sie wird gleich von Journalisten umringt, aber auch sie hat nichts Neues zu erzählen. Die Blicke der FN-Mitglieder auf die Presse werden allmählich feindlicher, eine Frau ruft ihrem Freund zu, als sie das Pressezelt betritt: "Hier riecht es nach Füssen, findest du nicht ? Oder vielleicht nach Journalisten." Alle Wahlenttäuschten machen ein mürrisches Gesicht und nennen Journalisten "Geier, Klugscheisser". Inzwischen hört man von Parteianhängern, dass "auch 18 % der Stimmen als ein Erfolg betrachtet werden könnte". Aha, sie wissen also mehr über das Endergebnis als wir im Zelt. "Morgen wird man sowieso herausfinden, dass dieses stalinistische Wahlergebnis manipuliert wurde. In kommunistischen Städten wird Chirac mindestens mit 100 % der Stimmen gewählt werden. Eine Maskerade. Und wir sollen undemokratisch sein. Denken sie wirklich, es ist die FN, die die Republik gefährdet?", murmeln viele Erbitterte in den FN-Reihen.

Um 20 Uhr werden die ersten offiziellen Ergebnisse veröffentlicht: Chirac 82,1 %, Le Pen 17,9 %. "Wir wollen und dürfen nicht unglücklich oder enttäuscht sein", versucht eine Vierzigjährige sich selbst zu trösten. Der neue Präsident, Jacques Chirac, hält eine Rede im Fernsehen. Während ihm seine Anhänger vom Platz der Republik aus zujubeln, wird er in St-Cloud reichlich ausgepfiffen. "Bananenrepublik Frankreich! Danke, Linke", rufen junge FN-Anhänger mit karierten Hemden und Seitenscheiteln. Hierher wurden diese Jugendlichen aus den "beaux quartiers" eingeladen, um der Presse und der Welt zu zeigen, wie respektabel die Partei eigentlich ist, die sich als republikanisch verkaufen möchte. Auch sie, brave Schüler und Studenten, spielen ihre Rolle fast perfekt - bis auf die Enttäuschung, die sie offenbaren, während ältere Mitglieder sie verleugnen. "Ja, wir hatten schon 30 % bis 40 % erhofft." Aber die Presse ist schuld. "Das einzig Gute an dieser Wahl war, dass sie uns gezeigt hat, wie subjektiv die französische Presse ist. Sie ist die vierte Macht des Landes und die einzige ohne Gegengewicht, die man nicht kontrollieren kann. Die Medien sowie die anderen, pseudodemokratischen Parteien haben eine solche Propaganda gegen uns organisiert, dass die Franzosen sich nicht mehr trauen, auf ihre politischen Überzeugungen zu bestehen." Viele Theorien und Erklärungsversuche der Wahlniederlage gehen um. "Die Wahlzettel waren nicht vorschriftsmäßig gedruckt", meint ein alter Mann. Erst morgen aber wird die Partei offiziell mitteilen, ob sie das Wahlergebnis bestreiten will und eine Klage vor dem Verfassungsgericht einreichen wird.

Dazu sagt Le Pen nichts Deutliches. Im Grunde genommen wiederholt er das, was seine Anhänger seit Stunden erklären: Er spricht von Manipulation. Die Medien sollen die FN gelyncht, die Franzosen unter Druck gesetzt und sogar Schüler dazu aufgefordert haben, die Schule zu schwänzen. Die Niederlage sei alles in allem ein gewisser Erfolg. Alles würde im Juni bei den Parlamentswahlen anders laufen. Jetzt wisse die FN, dass sie mit einer massiven Unterstützung der Franzosen rechnen könne.