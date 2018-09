Am Ende war es doch noch mühsam: Erst nach "kontroverser Debatte", so heißt es aus dem Reichtag, habe die EnqueteKommission des Bundestages ihren Abschlussbericht am Montag vergangener Woche einstimmig verabschieden können. Dabei stand - zumindest, was die Anwendung der umstrittenen Präimplantationsdiagnostik (PID) angeht - der mehrheitlich ablehnende Befund schon lange fest.

Am 14. Mai wird das 500-Seiten-Werk auf dem Schreibtisch des Bundestagspräsidenten abgelegt, und Wolfgang Thierse wird darin kaum neue Argumente für oder wider die Gentests an Retortenembryonen vorfinden. Gleichwohl dürfte die Übergabe der Gongschlag sein zur zweiten Runde der deutschen Bioethikdebatte. Hinter den Wahlkampfkulissen wird bereits aufgerüstet. Auch der Nationale Ethikrat hat die Frage der Embryotests auf die Tagesordnung gehoben, und im Sommer soll der Bundestag über die PID-Zulassung debattieren.

Doch wie viel Diskussionsbedarf besteht da noch? Die Argumente lägen schon lang auf dem Tisch, meint der Lübecker Reproduktionsmediziner Klaus Diedrich, und besser würden sie auch nicht mehr: "Die Sache ist reif zur Entscheidung." Diedrich selbst hatte die Debatte über die PID initiert, als er 1995 einen entsprechenden Antrag auf Zulassung bei der Ethikkommission stellte - und scheiterte.

Indessen erscheint nur die Grundsatzentscheidung für oder gegen den Baby-TÜV vergleichsweise simpel. Schwierig genug dürfte sich die Lösung der praktischen Fragen gestalten, sofern sich die Parlamentarier generell zur Zulassung der Gentests am Embryo durchringen mögen. Frage Nummer eins - "Was soll getestet werden?" -ist unter den Befürwortern der PID durchaus strittig. Das zeigte sich auch am vergangenen Montag in Berlin, bei einer Diskussionsveranstaltung der ZEIT zu diesem Thema: Nur für die Diagnose schwerer, unheilbarer Erbkrankheiten des Embryos dürfe die PID in Deutschland Verwendung finden, forderte dort Klaus Diedrich. Ein genetisches Routine-Screening aller Retortenembryonen als Qualitätskontrolle sei abzulehnen: "Da geraten wir auf die abschüssige Bahn", warnt der Direktor der Lübecker Universitäts-Frauenklinik in der Diskussion mit dem CDU-Vorstandsmitglied Wolfgang Schäuble, dem Berliner Theologen und SPD-Politiker Richard Schröder sowie dem Heidelberger Humangenetiker Claus Bartram. Der Forscher Bartram dagegen hält die Beschränkung auf die Diagnose von schweren Erbkrankheiten nicht für sinnvoll.

Tatsächlich zeigen erste Erfahrungen aus den Fertilitätskliniken im europäischen Ausland, dass durch die genetische Qualitätsprüfung gleich mehrere Mängel des biotechnischen Zeugungsgewerbes gemildert werden können: Überträgt man nur Embryonen mit regelgerechter Chromosomenverteilung in den Mutterleib, schnellen die Erfolge (die baby take home rates) über die natürliche Schwangerschaftsrate empor.

Das könnte einerseits vielen Frauen die körperliche und finanzielle Belastung einer Zweitbehandlung ersparen. Andererseits würden die Mediziner in die Lage versetzt, weniger als die derzeit in Deutschland üblichen drei Embryonen zu transferieren. So ließen sich die nach der In-vitro-Fertilisation häufig auftretenden und risikoreichen Mehrlingsschwangerschaften vermeiden. Hinzu kommt, dass Chromosomenstörungen des Embryos zu Fehlgeburten im Verlauf der Schwangerschaft führen können. Gerade bei älteren Frauen sind bereits so viele Eizellen genetisch geschädigt, dass eine erfolgreiche Schwangerschaft - sei es durch natürliche Zeugung oder per Embryo aus der Retorte - ohne vorherige Genprüfung unwahrscheinlich ist.