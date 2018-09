Am Donnerstag sind meine Frau und ich schon den achten Tag im venetischen Heilbad Abano. Seit fünf Jahren kommen wir hierher zum Kuren. Zu 50 Prozent sind wir wegen der Kultur hier. Sobald wir Fangopackungen und Massagen hinter uns haben, fahren wir nach Padua. Im Dom beim heiligen Antonius zünde ich immer eine Kerze an. Das habe ich ihm versprochen, als ich vor einigen Jahren schwer krank war. Am Abend gehen wir ins Thermalbad. Einen Haufen interessanter Menschen haben wir in den letzten Jahren hier kennen gelernt. Man philosophiert über das Leben und fällt spätestens um zehn oder halb elf ins Bett.

Am Freitag sehen wir uns in Venedig um. Erst mal versuchen wir in den Dom zu kommen, was bei dem Andrang gar nicht so leicht ist. Dann besuchen wir eine Ausstellung. Letztes Jahr gab es eine über die Etrusker, deren Umgang mit Gold ungeheuer inspirierend ist. Mein Skizzenblock ist immer dabei.

Den Samstag reserviere ich für den Fußball. Um 19.45 Uhr ist Anpfiff des Pokalfinales. Ich bin zwar kein aficionado, aber das lasse ich mir nicht entgehen. Wenn am Ende die Spieler meinen Pokal hochhalten, ist das auch für mich ein besonderer Moment. Wer gewinnt, ist mir egal. Vor zehn Jahren war der Sockel voll, in den die Namen der Gewinner eingraviert werden. Ich habe dem DFB damals geraten, einen neuen Pokal anfertigen zu lassen. Das wollten die Herren aber nicht. Sie sagten, er sei zu bekannt. Wir haben uns dann auf eine Aufstockung des Sockels geeinigt. Jetzt reicht er bis 2030. Danach sollte aber endlich ein anderer Künstler die Gelegenheit zur Neugestaltung bekommen.

Am Sonntag gehen wir selbstverständlich nach den Anwendungen in die Messe. Es gibt in Abano eine kleine deutsche Gemeinde. Vielleicht ein Spaziergang in die malerische Umgebung, jede brüchige Scheune ist dort ja irgendwie schön, ansonsten nur Ruhe.

Am Montag wollen wir nach Verona, der Stadt Romeos und Julias. Wir fahren hier immer Bus. Die kosten nur ein paar Pfennig und bieten feudalen Luxus. Außerdem bekommt man mit dem Auto in den engen, alten Städten sowieso keinen Parkplatz. In der antiken Arena di Verona muss man unbedingt mal gewesen sein. Ein Gang über den Marktplatz, ein Cappuccino, und dann geht es zurück.

Am Dienstag gehen wir einkaufen: Schuhe für meine Frau, für mich einen neuen Pullover. Am Mittwoch steht Vicenza auf dem Programm, natürlich ganz im Zeichen des berühmten Architekten Palladio. Unser Haus, das wir 1969 in der Nähe von Köln gebaut haben, ist übrigens von einem zum Nachfolger Palladios gekürten Architekten entworfen worden: Heinz Bienefeld. Belächelt wurden wir damals für diesen Bungalow. Einen ganzen Tag lang haben es Redakteure der Zeitschrift Häuser ausgemessen und fotografiert. Am Ende schrieben sie einen Artikel, über dem stand: Wie eine Villa von Palladio. Auch dies ist ein Kunstwerk, dessen auratische Kraft die Jahre überdauert hat - wie mein Pokal.