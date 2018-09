Am 7. und 8. Juni findet in Wismar die Fachtagung "Kreative Methoden in der Personal- und Organisationsentwicklung" statt. Gegenstand der Tagung sollen, so die Veranstalter, "innovative und kreative Methoden" sein, "die bisher noch kein Allgemeingut geworden sind".

Vorgestellt und diskutiert werden sollen unter anderem folgende Methoden und Verfahren: Ärgerbewältigungsinterventionen, Interkulturelle Personalentwicklungsmaßnahmen, Lernen mittels kreativer Methoden, Organisationsaufstellungen, Persönlichkeits- und Personalentwicklung mittels Bewegung, Psychodramatische Organisationsentwicklung/Soziodrama, Systemische Teamentwicklung, Unternehmenstheater sowie Wertschätzende Unternehmensentwicklung.

Anmeldungen sind noch bis zum 20. Mai möglich.

Genaues Programm und Anmeldung:

http://www.wi.hs-wismar.de/fbw/aktuelles/v/fachtagung/index.html