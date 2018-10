Keine Zahlen, keine Prognosen, keine genauen Versprechungen. Jede allzu konkrete Ankündigung hat Harald Schartau sich verkniffen, als er im vergangenen halben Jahr mit kühnen Forderungen nach einer Förderung von Niedriglohnjobs für Schlagzeilen sorgte. Die Gewerkschaften waren damals in Aufruhr, Schartaus eigene Partei, die SPD, war irritiert, und die Bundesminister für Arbeit und für Finanzen, Walter Riester und Hans Eichel, gingen auf Distanz.

In unzähligen Interviews hatte der nordrhein-westfälische Arbeitsminister dafür plädiert, Jobs für Geringqualifizierte müssten mit Zuschüssen attraktiver gemacht werden. Sonst würden immer mehr einfache Dienstleistungen ausschließlich in Schwarzarbeit erledigt, warnte er: "Einen Niedriglohnsektor müssen wir nicht erst schaffen, der schafft sich jeden Tag selbst - leider nur in der Illegalität." Aber wer mit wie viel Geld etwas unternehmen sollte und wie viel Jobs entstehen würden, sagte der Minister damals nicht.

Seit ein paar Tagen dürfte Schartau klar sein, dass diese Zurückhaltung ziemlich klug war. Inzwischen liegt dem Minister eine 72-seitige Expertise des Bonner Instituts zur Zukunft der Arbeit (IZA) vor, wonach flächendeckende Lohnsubventionen unfinanzierbar erscheinen. "Aus ökonomischer Sicht ist die Förderung von Löhnen und Lohnkosten in Form einer Bezuschussung der Sozialversicherungsbeiträge ... nicht empfehlenswert", heißt es in der nüchternen Sprache der sechs verantwortlichen Wissenschaftler. Die Begründung leuchtet unmittelbar ein: Für jeden neuen Niedriglohnjob müsste der Staat den Modellrechnungen zufolge etwa 73 000 Euro pro Jahr ausgeben. Mit anderen Worten: Für die Finanzierung eines Handlangerjobs müsste umgerechnet das Gehalt eines leitenden Angestellten investiert werden - ein schlechter Scherz. "Ich verabschiede mich von der Vorstellung, dass sich bei diesem Thema schnell etwas auf den Weg bringen lässt", sagt Schartau deshalb (siehe Interview).

Politische Folgen hat das nicht nur für Schartau selbst. Edmund Stoiber, der Kanzlerkandidat der Unionsparteien, hat die breit angelegte Förderung von Billigjobs zu einem zentralen Bestandteil seines Wahlprogramms gemacht, die Grünen haben ähnliche Vorschläge vorgelegt, und auch die FDP verfolgt mit ihrem so genannten Bürgergeld ein Konzept, das in eine ähnliche Richtung weist. Dahinter steckt in allen Fällen eine ähnliche Vermutung wie bei Schartaus Modell: Weil die Sozialbeiträge in Deutschland zu hoch und die Steuervorschriften zu kompliziert sind, lohne es sich kaum, eine schlecht bezahlte Stelle anzunehmen.

Schnellschüsse aus Bayern

Um "mehr Wachstum und Beschäftigung im Niedriglohnbereich zu mobilisieren" sollen nach den Vorstellungen Stoibers deshalb die Regeln für geringfügige Arbeitsverhältnisse gelockert und Lohnzuschüsse an Arbeitslose und Niedrigverdiener gezahlt werden. Für Einkommen unter 800 Euro soll der Staat einen Zuschuss zu den Sozialabgaben zahlen. Bei einem Lohn von 400 Euro werden die Beiträge komplett erstattet, bei Löhnen bis 800 Euro sinkt der Zuschuss allmählich auf null. Sozialhilfeempfänger und Arbeitslose, die einen Job annehmen, würden einen größeren Teil von Zusatzeinkünften ohne Abstriche bei der staatlichen Hilfe behalten dürfen.

Rund 800 000 Jobs will der bayerische Ministerpräsident auf diese Weise schaffen. Die Kosten schätzt die Union auf gut drei Milliarden Euro. Klaus F. Zimmermann, verantwortlich für das Schartau-Gutachten und Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) in Berlin, hält diese Annahmen allerdings für "völlig illusorisch". Er sagt: "Ich kenne keine seriösen Berechnungen, die auch nur annähernd zu solchen Ergebnissen kommen."