Gut, dann eben so: 80 000 Turner, alte, junge, dicke, dünne, feiern über Pfingsten in Leipzig. Sich und das Turnen. Sie schlafen in Massenunterkünften, essen aus Gulaschkanonen, laufen, springen, werfen, verzerren ihre Glieder, und am Ende sind fast alle Sieger. Mit Urkunde! Klaus Wowereit hält eine Rede, entfernte Verwandte von Turnvater Jahn geben Interviews, die verdienten Leipziger Turner Klaus Köste und Steffi Kräker-Biskupek unterschreiben Autogrammkarten. Jetzt besser?

Rhönrad. Fechten. Schleuderball. Korbball. Und Korfball! Ringtennis. Zweier-Pressball. Völkerball. Trampolin. Jahn-Neunkampf! Und das Sportabzeichen für 80-Jährige! Wie bitte? Sie interessieren sich eher für Formel 1 und für die Fußball-WM?

An dieser Stelle muss Ihnen Gerlinde Rohr vorgestellt werden. Sie ist Sporthistorikerin und promovierte in der DDR über ein derart geheimes Sportthema, dass sie nicht mal eine Kopie ihrer Arbeit anfertigen durfte. Heute leitet sie das Leipziger Sportmuseum und hat eine Ausstellung zum Turnfest vorbereitet: Sportschau.Deutsche Turnfeste von 1860 bis 2002 . In der DDR waren sie ein Riesending. Immer in Leipzig, Aufmärsche mit Fahnenweihe vor dem Alten Rathaus, mit Umzügen, Großraumübungen und Tausenden von Turnern im Stadion. Sport Heil! Wie einige ältere Turner heute noch rufen (jüngere rufen lieber: Hi!).

1977 stand Gerlinde Rohr im Stadion auf der Osttribüne zusammen mit 12 000 anderen, in der Hand einen farbigen Karton. Am Rücken des Vordermanns hing die Regiekarte, auf der stand, wann in Block A, Reihe 65, Sitzplatz 3 der rote Karton gezeigt werden musste. Wenn alles klappte, dann konnte man von der Westtribüne aus eine Szene aus dem Sandmännchen sehen (für Kinder). Oder lesen: "Dank Dir, Partei!" (für alle). Freiwillig war sie da, sagt Frau Rohr, nur die guten Turner durften auf die Osttribüne. Nach sechs Wochen üben. "So was geht heute nicht mehr. Das geht nur in Diktaturen." Dass es etwas Erhebendes hatte, sagt Frau Rohr. Wenn so viele Menschen das Gleiche taten. Zur Musik. Immer hatten Turnfeste dies Erhebende. Anfangs, als der Turnvater das Turnen ja erst erfand, ging es um die Nation, das Deutsche. Man stählte den Körper durchaus für kämpferische Zwecke, focht und übte am "Pferd", das Militärross zu beherrschen. Frisch, frei, fröhlich und fromm (so lautet, sagen die Sporthistoriker, die wahre Reihenfolge) paradierte und posierte der deutsche Turner später für seinen Kaiser.

Der Arbeiter-Turner rief 1910 lieber: Frisch, frei, stark, treu! Und die Nazis mussten praktisch nur das aus den vier F gebildete Kreuz in den Turnerschaftsfahnen durch das Hakenkreuz ersetzen. 1933 kamen 600 000 Turner nach Stuttgart.

Die DDR hatte bekanntlich keine Nazivergangenheit und übernahm problemlos all das Fahnengewese und Tschingderassabum, die lebenden Bilder und ergreifenden Inszenierungen. Im Westen waren die Turnfeste - auch, weil man sich mit der Ästhetik massenhafter Bewegung schwerer tat - eine Nummer kleiner. Deshalb wird Leipzig spannend. Nach Bochum, Hamburg, München zeigt jetzt erstmals der Osten dem Westen, wie man ein Turnfest macht. Es wird bestimmt erhebend. Auch ohne Osttribüne. Aber zur Abschlussgala gibt es traumhafte Masseninszenierungen auf dem Rasen. Tuchimpressionen! Packende Filmmusik! Wunderschöne Körper, schwarze Stretch-Trikots, flammrote Hüfttücher bei den Damen.

Breitensport? Hat Sex. Das Fernsehen kommt auch.