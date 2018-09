Gertrud Fußenegger: Das Haus der dunklen Krüge

Roman

Langen Müller, München 2002

478 S., 19,90 e

Mit einer Hochzeit in Furcht und Schrecken beginnt es, im Schlafzimmer zweier alternder Eheleute endet es: das Leben in Form des Familienromans, wie nur Gertrud Fußenegger ihn noch zu schreiben versteht. - Ausgespannt zwischen namenloser Angst und stummem Trost, manchmal hart am Rand des Rührstücks, aber nie ohne psychologische Tiefe. Dieses Gesellschaftsbild aus der untergehenden Habsburger Monarchie erschien 1951 und wurde zum 90. Geburtstag der österreichischen Erzählerin neu aufgelegt.

Gertrud Fußenegger: Bourdanins Kinder

Roman