Noch hängt Arafats Kopf in Elefantengröße über den Straßen von Ramallah. Auch in dem Hotelsaal, wo über das Thema Palästina am Scheideweg debattiert wird, prangt sein Konterfei über den Rednern.

Doch mit dem Respekt vor dem Palästinenserführer ist es vorbei. "Wir müssen unsere Regierung infrage stellen", fordert auf dem Podium Mustafa Barghuti, Arzt und Aktivist mit politischen Ambitio nen. "Wenn unser Ziel Unabhängigkeit ist, dann müssen wir Reformen durchsetzen. Handeln die Behörden noch in unserem Auftrag? Wir brauchen ein System, das den Widerstand stärkt, aber auch die Befreiung ermöglicht. Gewalt scheint mir nicht das richtige Mittel dafür."

Ein PLO-Funktionär spricht beim Mittagessen noch klarere Worte: "Reformen lassen sich nur erreichen, indem man Arafat die Kontrolle über drei Dinge wegnimmt: die Sicherheitsdienste, Entscheidungen und das Geld. Es gibt nicht einmal ein Budget. Wir wollen richtige Kabinettsminister und keine persönlichen Angestellten, die sich jeden Tag bei Arafat ihre Mittel abholen müssen."

Der Tonfall gegenüber Arafat hat sich auch im 1996 gewählten Parlament verändert, das von ihm quasi ausgeschaltet wurde. In der vergangenen Woche forderten die Abgeordneten eine neue Regierung und Neuwahlen binnen 45 Tagen. Beschränkte sich bisher die Kritik der Bevölkerung auf die "korrupte Autonomiebehörde", so ist heute auch deren Vorsitzender kein Tabu mehr.

Prominente und weniger prominente Palästinenser forderten zwar schon länger einschneidende Veränderungen, doch hat nun die jüngste israelische Militäroperation die Forderung umso dringlicher gemacht. Einig sind sich alle darin, dass eine Generalüberholung alle Bereiche treffen müsse - von der Einführung der Gewaltenteilung bis zu den Sicherheitskräften, die zu einer einzigen Truppe verschmelzen sollen. Denn Arafat hat ganz gezielt mehr als ein Dutzend - zum Teil miteinander rivalisierende - Polizeidienste etabliert, um sie im Notfall gegeneinander auszuspielen.

Die meisten leitenden Posten in den Diensten und Ministerien wurden an Palästinenser vergeben, die mit Arafat im Exil in Tunis gesessen hatten. Auf diese "Außenseiter" spielt der Arzt Barghuti an, wenn er sie jenen gegenüberstellt, die während der ersten Intifada vor Ort Widerstand geleistet hatten. Der Machtkampf zwischen beiden Gruppen ist offen ausgebrochen.

Solange Arafat als der Mann galt, der die Aussöhnung mit den Israelis vorantreiben würde, störten sich israelische wie internationale Regierungen wenig an seinem autokratischen Regime. Denn im Kampf gegen den Terror war eine harte Hand nötig. Seit Arafat jedoch selbst das Pferd gewechselt hat, stinkt der ganze Stall.