Motor an. Und dann? Nicht die Handbremse und nicht die Schaltung. Eine kleine Taste, und das Auto setzt sich teilweise in Bewegung. Das Dach stellt sich auf, faltet sich zusammen und verstaut sich irgendwo zwischen Rücksitz und Kofferraum.

Ich sitze im Freien. Meine Tochter steigt ein, nicht durch die Tür, sondern über die rechte Seitenwand, von oben. Sie steht im Fond, blickt um sich wie ein Kapitän und sagt: Man kommt sich vor wie in einem Boot.

Tatsächlich: ein Motorboot auf Rädern. Die Straße als Fluss. Der Anker wird gelichtet. Ahoi. Wir gleiten über die Landschaft, kreuzen durch die Ströme der Großstadt. Autofahren als Entertainment, als sinnliches Erlebnis. Die Fahrt ist das Ziel.

Diese Fahrt ist eine Test-Tour. Für mich lautet die Frage allerdings zunächst nicht: Soll ich mir einen Volvo kaufen? Auch nicht: Soll ich ein Cabrio kaufen? Sondern: Soll ich mir überhaupt ein Auto kaufen? Ich war noch nie Eigentümer eines Autos, sondern nur Mieter. Dienstreisen und Wochenendausflüge. Und jetzt die Frage: Für immer, das Provisorium als ständiger Begleiter? Wie lebe ich mit einem Auto in der Großstadt, in der ich mich sonst mit Fahrrad und öffentlichen Verkehrsmitteln bewege? Wie lebe ich in einem Auto? Wie wohne ich in diesem Volvo? Ein Auto als fahrbarer Balkon.

Von außen wirkt er mächtig und knallhart, aber dank seiner Rundungen und dem weichen Dach zugleich sanft und anschmiegsam. Ein Vollblut, schwarz leuchtend. Zum ersten Mal verstehe ich, warum manche Männer ihre Autos so liebevoll waschen, wickeln und streicheln. Eine Ladung Taubenkacke klatscht auf das leuchtende Schwarz. Ich wische das nicht ab. Schnell weg von hier.

Drinnen im anpassungswilligen Ledersitz genieße ich von all den berühmten Volvo-Sicherheitssystemen zunächst das schützende Dach, das ich dann doch bis auf weiteres geschlossen halte. Erst als die Sonne mein schwarzes Gehäuse in einen besonders heißen Ofen verwandelt, riskiere ich es während der Rotphase an einer Ampel. Das Verdeck muss in der Parkposition beziehungsweise im Leergang abgetakelt werden. 30 Sekunden Zeit. Ich muss nur mit dem Finger auf einen Knopf drücken und warten. Bei Rot-Gelb kommt der Signalton. Fertig.

Erleuchtung. Es ist hell und frisch und frei. Über mir nur der Himmel. Keine Wolke und keine Taube. Man sieht mehr, riecht mehr und hört mehr und fühlt mehr. Als hätte man an einem Sommermorgen die Jalousien hochgezogen oder die Markise zurückgerollt. Wir sitzen auf einem Balkon, mit 50 Stundenkilometern, sicher und entspannt. Allerdings werden auch - in geringem Maße - ein paar unangenehme Erscheinungen wahrgenommen. Straßenlärm, hässliche Autos und Abgase. Dinge, die man überhören, übersehen, überriechen muss.