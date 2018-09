Westliche Staaten fordern Zehntausende ihrer Bürger auf, den Subkontinent zu verlassen. Englische und amerikanische Diplomaten und politische Emissäre der Europäischen Union belehren in diesen Tagen pakistanische und indische Politiker mit Geheimdienststudien über die unmittelbaren Folgen eines nuklearen Schlagabtausches: Bei Einsatz aller indischen und pakistanischen Atombomben gegen die Bevölkerungszentren kämen bis zu zwölf Millionen Menschen ums Leben.

Die Endzeitwaffen der Politik

Noch nie seit der Kuba-Raketenkrise zwischen der Sowjetunion und den Vereinigten Staaten 1962 ist die Welt so dicht an einen atomaren Weltenbrand geraten wie jetzt. Zwischen Pakistan und Indien existiert kein heißer Draht mehr. Die undurchsichtig geordnete atomare Befehlsgewalt in Pakistan liegt bei der zum Teil fundamentalistisch-muslimischen Armee mit Verbindungen zu al-Qaida, zu den Taliban und anderen Terrorgruppen. In Indien ruht die Atommacht bei dem hindu-nationalistischen Ministerpräsidenten Atal Behari Vajpayee. Auf beiden Seiten drohen hochrangige Politiker mit dem Einsatz ihrer Endzeitwaffen.

Bereits im Juli 1999 musste der amerikanische Präsident Bill Clinton den damaligen Regierungschef Islamabads, Nawaz Sharif, bei einem Besuch im Weißen Haus darüber informieren, dass seine Armee gerade dabei sei, pakistanische Raketen mit A-Waffen zu bestücken. Sharif wusste es offenbar nicht. Man hatte es ihm nicht gesagt. Pakistans damaliger Befehlshaber hieß Pervez Musharraf. Drei Monate später sollte er Sharif aus dem Amt putschen. Jetzt stehen sich über eine Millionen Soldaten an der gemeinsamen, 2880 Kilometer langen Grenze gegenüber. Doch über das Kernstück klassischer Abschreckungsstrategie nuklearer Großmächte, eine überlebensfähige "Zweitschlag"-Kapazität, verfügen beide Länder nicht. Die atomare Faustregel, "Wer zuerst schießt, stirbt als Zweiter", das Gleichgewicht des Terrors, greift derzeit auf dem Subkontinent wegen der indischen Übermacht nicht. Mangels anderer atomarer Optionen hält Pakistan darum an einer Doktrin des atomaren "Ersteinsatzes" fest - also an einer ständigen Bedrohung seines Nachbarn im Osten. Beide Schreckensarsenale sind politische Prestigewaffen, über deren Nutzung ein geschlagenes, fanatisiertes Regime kurz vor dem Selbstmord entscheiden könnte: ein Abgang in den Weltuntergang, den zum Beispiel ein Adolf Hitler gewählt hätte, hätte er die Atombombe gehabt.

"Ein Muslim flüchtet nicht"

In beiden Ländern stehen Wahlen an. Chauvinistische Parolen beherrschen nach terroristischen Anschlägen pakistanischer oder talibanischer Mudschaheddins in Neu-Delhi und nach grausamen antimuslimischen Pogromen in der indischen Provinz Gujarat die regierungsnahen Medien. Indiens Premier Vajpayee: "Es wird Zeit für eine Entscheidungsschlacht." Pakistans General Musharraf: "Wenn der Krieg kommt, hat ein Muslim keine Angst und flüchtet nicht; vielmehr nimmt er den Krieg an - mit einem Allahu Akbar auf den Lippen."

Der Versuch der Großmächte, mäßigenden Einfluss zu nehmen, wird von Neu-Delhis lautstarken Nationalisten als Ausdruck postkolonialer Arroganz (Amerika und Europa) oder als Signal eigennütziger strategischer Interessen (Russland und China) empfunden. Auf der anderen Seite droht jeder westliche Druck auf Musharraf ihn noch weiter von der islamistischen Opposition in Pakistans Armee und dem ominösen Geheimdienst I.S.I. mitsamt seiner Al-Qaida- und Taliban-Sympathisanten zu isolieren.