"Es ist diese alte Gewohnheit / daß ich die Uhr aufziehe / ich habe sie schon in meiner Kindheit aufgezogen", sagt Herrenstein. "Es ist jedesmal / wie wenn ich mich selbst aufzöge." Im Slang der Afroamerikaner bedeutet "die Uhr aufziehen" Sexualverkehr, und Herrensteins wilder Ritt gegen die Uhr ist noch mehr: Es ist der kurze Intimverkehr zwischen den Klassen (Herr und Diener) und der glückhafte Verkehr des alten Herrenstein mit dem jungen Herrenstein.

Herrenstein und Richard sind das Männerpaar aus Thomas Bernhards letztem Stück, Elisabeth II., welches vom Autor die Gattungsbezeichnung "Keine Komödie" erhielt und wie alle Bernhard-Stücke für österreichische Bühnen auf Wunsch des Autors gesperrt ist. Am Wiener Burgtheater hat es Thomas Langhoff jetzt doch inszeniert (mit der juristischen Hilfe der Thomas-Bernhard-Privatstiftung), natürlich als Komödie.

Bernhard schrieb die Rolle des giftigen Welthassers Herrenstein für Bernhard Minetti, und Gert Voss sollte einst den wortkargen Diener Richard spielen. Längst ist Gert Voss in die Position des ersten deutschen Schauspielers aufgerückt, also nimmt er in Herrensteins Rollstuhl Platz, und sein liebster Spielpartner, Ignaz Kirchner, schiebt als Richard den Karren. Voss gibt nicht, wie es von Minetti zu erwarten gewesen wäre, den grindigen, bellenden Knacker, sondern einen seelenvoll zerlaufenden, rührbaren Clown. Die dramatischen Magenfalten, die wattierten Backen, die Kinnlade, die beweglich ist wie ein Schreibmaschinenwägelchen - mit ähnlicher Grandezza ließ einst Marlon Brando dem späten Don Corleone das Fett aus. Der alte Mann und der Tod: hier wütet kein Gespenst aus Haut und Knochen, hier schillert ein Gebilde aus Herz und Galle. Von Salvador Dalí weiß man, dass am Ende seines Lebens seine Diener Lampen auf dem Kopf tragen mussten, damit er, der fast Erblindete und schwer Verwirrte, sie erkannte und die Lebenden nicht für Geister hielt. Voss als Herrenstein hat eine ähnliche Dunkelheit vor sich, und er sieht in den Mitmenschen Monstren: "Nazis", "Pack", "Gesindel". Ihn beherrscht ein strenges Unbehagen gegenüber allen, die jünger sind, und da er keine Kinder hat, vor denen er sich fürchten könnte, nennt er diesen Affekt die "Neffen- und Nichtenangst". Neugier spürt er nur gegenüber noch Älteren: Woran starb dieser? Ist jener etwa noch am Leben?

Die Ringstraßentragödie

Herrenstein denkt in Befehlen, die andere dann ausführen müssen. Das macht ihn mürrisch. Als hilfloser, von Lakaien umschwirrter Mensch hat er den Verdacht, dass er selbst alles viel besser könnte. In seinem chromblitzenden Stuhl quält ihn die Ungeduld des Konvoifahrers, der auch das Auto vor ihm noch lenken möchte: Sie geht ihm zu langsam, die Fahrt in den Tod.

Doch Voss gibt dem Herrenstein auch etwas Schmetterlingshaftes, Verführerisches. Sieht man den Alten lachen, so ahnt man den jungen Mann, der in ihm steckt und in den er sich zurückverwandeln würde, wenn er nur lang genug lachen könnte. Erlösung, Selbstaufhebung durch Gelächter: das ist eine Dimension, die man der Figur nicht zugetraut hatte. Herrenstein lächelt, wenn sein Nachbar, Doktor Guggenheim (Wolfgang Gasser), ihn besucht. Ihn umwirbt er zärtlich. Der wichtigste Mann in seinem Leben ist aber Richard, der Diener. Um ihn kämpft er in jedem Augenblick, wenn auch mit einem Unterstrom von Verachtung.

Ignaz Kirchners Richard durchmisst den hohen Raum mit Sekundantenschritten; jede Bewegung hat das feierliche Maß des tausendmal Erprobten und nicht Verbesserbaren, aber in dieses Programm baut er winzige Fluchtzeremonien ein: Wenn er sich ungesehen weiß, tanzt er mit einem unsichtbaren Geliebten. Manchmal nimmt er einen Anlauf, als wollte er den Alten nebenbei durchs hohe Fenster in den Abgrund schieben, und seine Abgänge von der Bühne sind kleine Ausritte ins Offene, Ausreisen aus einer Diktatur. Ansonsten steht er auf Abruf. Er führt ein Leben in lauter Dehn-übungen, und der Regisseur Thomas Langhoff findet Erfüllung darin, solchen Dehnübungen schulmäßig Motivation, Geschichte, psychologischen Hintergrund zu geben. Er entschärft den Bernhardschen Groll ins Freundliche, Zuversichtliche, Lustige, und den Antagonisten Herrenstein und Richard erspart er allen Hass: Unter ihren Kostümen sind's zwei Artisten am selben Turngerät, dem Rollstuhl, und womöglich losen sie morgen eine andere Rollenverteilung aus; dann darf Kirchner sitzen, und Voss muss Hilfestellung geben.