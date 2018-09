In den vergangenen zehn Tagen zeigte sich die Europäische Union von ihrer finstersten Seite: In Rom zogen die 15 Innen-, oder besser gesagt: die Polizei- und Festungsminister der EU einen weiteren Schutzwall gegen Flüchtlinge. Großbritanniens Regierung kündigte an, die Rechte von Asylbewerbern zu kappen. Und das dänische Parlament verabschiedete am Freitag ein menschenverachtendes Flüchtlingsgesetz, das glücklicherweise bislang in den liberalen Demokratien noch nicht seinesgleichen hat. Allerdings: Es wird am 1. Juli in Kraft treten - just an jenem Tag, an dem die mit Rechtspopulisten paktierende konservative Regierung in Kopenhagen für ein halbes Jahr die EU-Präsidentschaft übernimmt.

Ausgerechnet das kleine, ach einst so tolerante Dänemark macht sich zum Fürsprecher einer rabiaten Ausländerpolitik, die, wäre sie aus Österreich gekommen, längst gewaltige Proteststürme ausgelöst hätte: Asylbewerber erhalten volle Sozialleistungen erst nach sieben Jahren Aufenthalt

Ehen mit Ausländern sind nur erlaubt, wenn beide Partner älter als 24 Jahre sind und ihre gemeinsame Beziehung zu Dänemark größer ist als zum Herkunftsland des ausländischen Ehegatten

eine Aufenthaltserlaubnis bekommt nur, wer so gut Dänisch spricht wie ein heimischer Schüler der 9. Klasse

Kriegsdienstverweigerern wird kein Asyl mehr gewährt - und so weiter.

Doch die EU schweigt und baut aus Angst vor Kjaersgaard, Haider, Fortuyn, Le Pen & Co. selbst kräftig an der Festung Europa. Ein schneller Sieg der Rechtspopulisten - auch ohne Wahlen.