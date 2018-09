Inhalt Seite 1 — Design ist Dasein Seite 2 Auf einer Seite lesen

Es ist nur eine ganz harmlose, eine türkisfarbene Wolke, und doch setzt sie neue Maßstäbe bei den Preisen für Design nach 1945. Das drei Meter lange, von Isamo Noguchi entworfene Sofa Cloud-Form von 1948 wurde vor zwei Wochen in New York bei Phillips für unglaubliche 250 000 Dollar versteigert. Ob bei diesem Preis noch jemals jemand auf den Polstern Platz nehmen oder sich gar darauf lümmeln darf, muss man wohl stark bezweifeln.

Die drei jüngsten Auktionen in New York, Wien und München, zuvor auch in Kopenhagen, zeigen, dass Designermöbel, Lampen und angewandte Objekte stark begehrt sind, die Klassiker wie Thonet, Bauhaus, De Stijl ebenso wie die teakholzschweren Objekte der fünfziger und die knallbunten Produkte der siebziger Jahre.

Was lange Zeit farblich und gestalterisch als geschmacklos galt und vielfach auf dem Sperrmüll entsorgt wurde, ist nun wieder gefragt, wie die Entwicklung der letzten Jahre gezeigt hat. Es können nicht nur der 100. Geburtstag von Arne Jacobsen oder das 40. Dienstjubiläum des Braun-Chefentwerfers Dieter Rams sein, die den Revival-Boom in Gang gesetzt haben. Der Egg-Chair von Jacobsen wird wieder als schützende Hülle geschätzt, und der Rams-Plattenspieler SK4, liebevoll "Schneewittchensarg" genannt, genießt kultische Verehrung, auch wenn er technisch wahrlich nicht auf dem höchsten Niveau ist.

"Großen Nachholbedarf vor allem in Japan und Russland" konstatiert der Hambuger Designsammler und -händler Moritz Hornbostel: "Containerweise werden die Sachen dorthin verschifft." Aber vor allem in Amerika bezahlt man hohe Preise für die Wohnentwürfe der älteren wie jüngeren Vergangenheit, und die Käufer sind, soweit sie finanziell mithalten können, junge Leute. Das beste Ergebnis überhaupt zum Thema Design erzielte das Wiener Auktionshaus Dorotheum in der vorigen Woche - auch wenn das prominenteste Stück, eine Le-Corbusier-Chaiselongue Nr. 2072 von 1935, auf maximal 30 000 Euro geschätzt, niemand abnehmen wollte. 68 Prozent der Lose wurden verkauft, der Gesamterlös beträgt stolze 513 000 Euro.

Gefragtes und hoch bezahltes Objekt war Charlotte Perriands Tisch forme libre aus dem Jahr 1953, das für 26 840 Euro zugeschlagen wurde. Ebenfalls von Perriand stammt eine Bibliothek, die 1953 bei Jean Prouvé gefertigt wurde und nun bei Phillips mit 51 750 Dollar unter die Top Ten der Verkäufe gelangte.

Das Preisgefälle ist hoch, und die amerikanischen Sammler und Institutionen sehen sich gut auf dem europäischen Markt um. Im Dorotheum wurde für 20 740 Euro eine Sitzmaschine B 25 (gefertigt um 1939) von Marcel Breuer in die Staaten abgesetzt. Der fast doppelt so hoch geschätzte Prototyp dieses Modells mit der oberen Taxe von 40 000 Dollar bei Phillips in New York ging als zu teuer zurück. Und auch für eine Visiona II Wandplatte von Verner Panton aus dem Jahr 1969/70 mochte sich dort für drei- bis fünftausend Dollar niemand erwärmen, ein andersfarbiges Modell, das Panton zugeschrieben wird, ging bei Quittenbaum in München jedoch für 1000 Euro weg.

Insgesamt blieben dort die Preise am vorigen Wochenende moderat: "WM und schönes Wetter" kommentiert Arthur Floss, Designexperte in dem Münchner Haus.