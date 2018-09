Wie verändert die Erinnerung ein Musikstück? Den Laien verlassen in der Regel die Details bis ein fahles Ungefähr von zwei, drei pfeifbaren Tönen zurückbleibt. Und der Komponist, der Fachmann, der in Musik lebt, denkt und träumt? Dem entsteht im günstigen Fall eine Neue Musik. Wie bei Gérard Pesson, der sich der Vierten Ballade op. 10 von Johannes Brahms erinnert. Vor langer Zeit erfreute er sich an ihrer merkwürdigen Form, am Fehlen des hohen Registers, an der Schönheit der Barkarole zu Beginn, dem cantando in der Mitte, wo der Gesang in einer fließenden Textur zu ertrinken droht, aber von einem rettenden Choral unterbrochen wird. "Sie saß so tief in mir, weil ich sie nie anders als in meinem Gedächtnis hörte, wo sie nach und nach oxydierte, wie ein Gegenstand, der ins Meer fiel. Der Versuch, sie zu bearbeiten, bedeutete also, sie herauszufischen und sie von dem affiziert zu finden, was ich selbst trieb, von dem, was meine Arbeit ihr hinzugefügt hatte, so, wie eine Koralle sich entwickelt und jede Form unterstreicht, die sie absorbiert."

Offensichtlich hat Pessons Erinnerung einen Sprung gemacht vom Klavierstück zu der Besetzung des Klarinettenquintetts op. 115, denn er wählt für sein Nebenstück (1998) nicht nur dieselbe Besetzung von Klarinette und Streichquartett, sondern zeigt nebenbei, wie Brahms sich in der Wahl der Mittel selbst treu blieb: dieselbe Anmut der Melodie, die gleichen Sehnsuchtsmotive, der nämliche Wille zur Idylle in gefährdeter Stunde. Das ensemble recherche stellt uns Kammermusik des hier noch unbekannten, 44-jährigen französischen Komponisten vor (aeon AECD 0106

Vertrieb: info@ensemble-recherche.de). Es sind sehr zarte Stücke, mit sehr delikaten Klängen, aus deren Zaubergarten immer wieder Vertrautes hervorblitzt.

Mes béatitudes (Meine Glückseligkeiten), ein Klaviertrio, ist gar eine Musik aus dem Papierkorb. Da, wo die schönen Stellen landen, ist es nicht gemütlich. Staub, zerknülltes Papier, verworfene Ideen. Zu laut, zu banal, zu naheliegend, zu weitschweifig oder zu sentimental - es gibt viele gute Gründe, Notate verschwinden zu lassen. Pesson hat seinen Papierkorb richtig gedeutet, denn keinesfalls das Nichtige findet dahin seinen Weg, sondern die Herzenssachen, die, aus denen skrupellosere Charaktere Sinfonien oder Opern geschmiedet hätten, die heimlichen Leidenschaften: zu ausschweifend, zu schön, zu viel Kalorien, um wahr zu sein.

Bei der Durchmusterung seiner Schnipsel erschlossen sich zwischen ihnen schlagende Verbindungen zu einer wunderbaren, verkehrten, klangvollen Welt - eine Musik des Rostes, der Korallen und des Wisperns im Staub.