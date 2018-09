Europäische Telekom-Konzerne tragen Schuldenberge für die zweifelhafte UMTS-Technologie im Handy ab - derweil will eine kalifornische Ingenieursfirma eine bessere und billigere Technik entwickelt haben. Sie soll UMTS und den stationären Breitbandanschluss ans Internet überflüssig machen.

Die Garagenfirma Etherlinx aus Cupertino hat die Wireless-Internet-Technologie modifiziert - das bedeutet so viel wie drahtloses Internet in Büros. In Testversuchen ist es gelungen, damit sogar ganze Innenstädte zu versorgen. Wer sein Laptop oder seinen Taschencomputer an die Etherlinx-Netze anschließen will, braucht bloß eine Antenne für 100 bis 200 Dollar. "Damit kann die Breitbandrevolution richtig losgehen", sagt der Besitzer Layne Holt.