Spätestens seit ihre monumentalen Riesenspinnenskulpturen vor drei Jahren in der Halle der Londoner Tate Modern installiert wurden, scheint es keinen Zweifel mehr daran zu geben, dass die 1911 in Paris geborene Louise Bourgeois zu den bedeutendsten Künstlerinnen des 20. Jahrhunderts gehört. Zu ihrer Wiederentdeckung kam es spät: In den achtziger Jahren deklarierte man sie zu einer Vorläuferin von Rosemarie Trockel, es waren vor allem ihre surrealistisch anmutenden Objekte - etwa die berühmte Phallusskulptur Fillette (1968) oder frühe Zeichnungen zum Thema Haus und Frau -, die begeisterte und feministische Interpretationen beflügelten. Warum also fällt es mir so schwer, die Begeisterung für ihre Arbeiten zu teilen? Die Lektüre der kürzlich edierten Schriften von Bourgeois hilft bei der Beantwortung dieser Frage.

Das Spektrum der versammelten, chronologisch geordneten Aufzeichnungen reicht von Notizen zu Interviews. Hier tritt Bourgeois als Zeugin des 20. Jahrhunderts auf, als eine, die unterschiedlichste Kunstszenen durchlebte. Zunächst war es die Formation Surrealismus, später der abstrakte Expressionismus oder die Minimal Art. Ihren Äußerungen kann man Aufgeschlossenheit für das künstlerische Vokabular ihrer Zeitgenossen entnehmen - das sie nicht selten rückblickend für sich reklamiert. Schwierig wird es, wenn Bourgeois fast zwanghaft auf einer psychoanalytischen Deutung ihrer hypersuggestiven Arbeiten beharrt, so als könne kein Zweifel über das Dargestellte - zumeist "Vater", "Mutter" oder "Kind" - bestehen. Genau da liegt ein Problem: Das Werk ist die perfekte Entsprechung naivster Sublimierungstheorien.

Bourgeois selbst geht bezeichnenderweise von einem transparenten Unbewussten aus. Ihre oft geäußerte Verachtung für die Theorien des Psychoanalytikers Jacques Lacan ist, so betrachtet, eine Abwehrstrategie. Schließlich war es Lacan, der ein postfreudianisches Unbewusstes konzipierte, das auch vortäuscht. In der Auswahl ihrer Schriften wird nicht deutlich, ob es Äußerungen von ihr gibt, die psychologistischen Schemen zuwiderlaufen. So bleibt die Tür zu anderen Rezeptionen ihres Werk einmal mehr geschlossen.

Louise Bourgeois: Destruction of the Father - Reconstruction of the Father

Schriften und Interviews 1923-2000; herausgegeben von Marie-Laure Bernadac/Hans Ulrich Obrist; Ammann Verlag, Zürich 2001; 439 S., 39,90 €