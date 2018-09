Es war eine von jenen Rekordmeldungen auf den Wirtschaftsseiten der Zeitungen. Über 22 Milliarden Pfund hatten britische Funknetzbetreiber 1999 in einer Auktion für die UMTS-Lizenzen ausgegeben. Weitere 20 Milliarden Pfund investieren sie nun in die Infrastruktur. Die ist nötig, damit, wer will, ein Handy nicht nur zum Telefonieren, sondern auch zum Surfen im Internet, zum Musikhören oder zum Verschicken von Videos benutzen kann.

Das aber wollen selbst in Großbritannien, dem Heimatland von Vodafone, des größten Mobilfunkanbieters der Welt, offenbar nicht wirklich viele. Fast die Hälfte aller britischen Handybesitzer möchte, so hat das Marktforschungsinstitut Detica herausgefunden, mit dem Mobiltelefon einfach nur telefonieren. Die Mehrzahl der Befragten fürchtet zudem, dass das Surfen mit dem Handy "zu kompliziert" wird. Bleiben die Briten auch dann dabei, wenn die neue Handygeneration tatsächlich auf dem Markt ist, haben die Investoren ein großes Problem.