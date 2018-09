Die kritisierten palästinensischen Schulbücher sind Gegenstand eines Forschungsprojektes, bei dem ich mitarbeite.

Im Schuljahr 2000/2001 und 2001/2002 wurden die ersten selbst verantworteten Schulbücher für die Klassenstufen 1 und 2, 6 und 7 herausgegeben. Sie sind bei weitem nicht so negativ zu bewerten, wie Sie dies tun. Das israelische Harry S. Truman Institute kommt jedenfalls zu einem ausgewogeneren Urteil: "In den neuen palästinensischen Schulbüchern finden sich weit weniger negative Vorurteile gegenüber Juden und Israelis als in den jordanischen und ägyptischen Texten, die vorher in Gebrauch waren." Der schärfste Kritiker, Itamar Marcus vom Center for Monitoring the Impact of Peace, bestätigte 2001, dass "der offene Aufruf zur Zerstörung Israels jetzt nicht mehr vorhanden ist (und) ... die Passagen, die Juden und Israelis als ,Verräter' oder als ,teuflischen Feind' bezeichneten, verschwunden sind." Das heißt: Genau die Passagen, die seit den Berichten der Welt am Sonntag vom 27. August 2001 in den deutschen Medien herumgeisterten, waren aus den Schulbüchern erstmals von der palästinensischen Autonomiebehörde entfernt worden. Es ist insofern grotesk, dass gerade jetzt die Fördermittel eingefroren werden sollen, mit denen dieser Überarbeitungsprozess fortschreiten könnte. Der Israeli Akiva Eldar meinte dazu in der Zeitung Haaretz vom 2. Januar 2001: "Die Palästinenser werden getadelt. wo sie stattdessen wirklich gelobt werden sollten."

Sie kritisieren, dass die Karten der palästinensischen Schulbücher nirgendwo die Grenzen zwischen Israel und den Autonomiegebieten aufweisen und das gesamte Gebiet als Palästina bezeichnet wird. In den meisten israelischen Schulbüchern ist genauso wenig eine Grenze anzutreffen. Das macht auch durchaus Sinn, denn diese ist ja noch Gegenstand politischer Verhandlungen.

Das gesamte Gebiet inklusive der besetzten Gebiete wird in israelischen Geografiebüchern meist als "Erez Israel" benannt, die palästinensischen Bewohner fast ausschließlich als "Araber", "Nichtjuden" oder "Minderheiten".

Die Westbank trägt seit 1967 die jüdischen Bezeichnungen "Judäa" und "Samaria". Statt sich gegenseitig die jeweilige Terminologie abzusprechen, hinter der sich meist Gebietsansprüche verstecken, wäre es sinnvoller, die verschiedenen Bezeichnungen zu erläutern. Dies gilt für israelische Schulbücher wie für palästinensische. Ist es nicht genauso fragwürdig von israelischer Bildungspolitik, wenn palästinensische Dörfer zugunsten neuer israelischer Siedlungen unterschlagen werden?

Natürlich ist das Verschweigen der jüdischen Verfolgung in Europa, des Holocaust und der Hintergründe der jüdischen Einwanderung als wesentlicher Grund für die Bestrebungen, einen israelischen Staat zu errichten, ein erheblicher Mangel in den palästinensischen beziehungsweise jordanischen und ägyptischen Schulbüchern. Es wäre an der Zeit, dass sich die Position des palästinensischen Intellektuellen Edward Said auch in den Schulbüchern niederschlägt: "Wie sollen wir von der Welt erwarten, dass sie die Leiden der Araber zur Kenntnis nimmt, wenn wir zum einen nicht fähig sind, das Leid anderer anzuerkennen, auch wenn es unsere Unterdrücker sind, und wenn wir uns zum anderen weigern, uns mit Tatsachen zu beschäftigen, nur weil sie nicht in die schlichte Vorstellungswelt mancher wackerer Intellektueller passen, die den Zusammenhang zwischen dem Holocaust und Israel nicht sehen wollen!"

Dr. Wolfram Reiss Universität Rostock