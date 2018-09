An der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt (KU) findet vom 10. bis 13. Oktober 2002 eine dreitägige Fortbildung zum Thema "Mittel- und Osteuropa an der Schwelle des 21. Jahrhunderts" statt. Teilnehmer sollen hier Informationen zu aktuellen Entwicklungen der EU-Beitrittskandidaten Polen, Ungarn und Tschechische Republik erhalten.

Spezialisten aus Deutschland, Polen, Ungarn und der Tschechischen Republik sollen bei dieser Veranstaltung die wichtigsten geschichtlich-politischen, kulturellen und wirtschaftlich-sozialen Entwicklungstendenzen in den drei osteuropäischen Ländern darstellen. Die Fortbildung richtet sich besonders an Personen, die beruflich mit den Staaten Ostmitteleuropas in Berührung kommen, wie zum Beispiel Mitarbeiter von NGO's, der Medien oder der Diplomatie und des Wissenschaftsaustausches, aber auch auf Repräsentanten der Wirtschaft und Vertreter kultureller und kirchlicher Organisationen.

Die Teilnahmegebühr beträgt 350 Euro (einschließlich Verpflegung). Die Anmeldefrist läuft bis zum 15. Juli.

Weitere Informationen und Anmeldung bei:

Zentralinstitut für Mittel- und Osteuropastudien (ZIMOS)

Ostenstraße 27

85082 Eichstätt

Tel.: 08 421/93- 17 17

Fax: 08 421/93- 17 80

mailto:chiara.savoldelli@ku-eichstaett.de

http://www.ku-eichstaett.de/ZIMOS