Das fast vergessene Genre der Literatursatire ist diesen Sommer gleich von zwei bekannten Produzenten überraschend wiederbelebt worden. Martin Walser hat den TeK (steht für Tod eines Kritikers), Bodo Kirchhoff den SR (Schundroman) ins Rennen geschickt. Beide Modelle beruhen technisch auf einem Hassantrieb, der allerdings unterschiedliche Verfahren benutzt. Gemeinsame Energiequelle ist die Abneigung gegen eine bestimmte Art von Medienöffentlichkeit, als deren Katalysator ein so genannter MRR ("Marcel Reich-Ranicki") eingesetzt wird, der bei Walser als André Ehrl-König, bei Kirchhoff als Louis Freytag bezeichnet wird. Die Handlung setzt sich in Bewegung, wenn dieser Katalysator (auch "Kritiker" genannt) zerstört wird ("Kritikermord"). Das Verfahren ist ökologisch nicht unbedenklich. Im Falle des Walser TeK hat schon die Vorstellung des Prototyps Missfallen erregt. Jetzt kommt das Serienmodell. Zugleich wurde der Kirchhoff SR auf den Markt geworfen. Wir haben beide getestet.

Karosserie/Design: Beide Modelle haben über dem Chassis von Schlüsselroman und Literatursatire eine Kriminalkarosse errichtet, die mithilfe einer Liebesgeschichte tiefer gelegt wurde, was technisch keinen Sinn macht, aber den ästhetischen Vorlieben der Produzenten entspricht. Eine Neigung zu Kitsch ist für militante Hassantriebe charakteristisch.

Verarbeitung: Schlampig. Das fällt beim Kirchhoff weniger ins Gewicht, weil er als Wegwerfartikel konzipiert wurde oder als Parodie eines solchen (daher die Bezeichnung Schundroman). Der Kunde soll etwaige Mängel als Absicht begreifen und kann den Ärger darüber nur der eigenen Humorlosigkeit zuschreiben. Beim Walser ist jedoch das angestrengte Bemühen um ein Qualitätsprodukt erkennbar, was die Ausführung umso mangelhafter erscheinen lässt. Auch hier liegt das Problem beim Antrieb. Die Hassexplosionen führen zu starken Vibrationen und unkontrollierbarem Fahrverhalten.

Motor (Hassantrieb): Beim Kirchhoff wird der Kritikermord weicher umgesetzt. Er geschieht quasi aus Versehen, was zu einer schwächeren, aber organischen Kraftentfaltung führt. Die Handlung, einmal in Gang, kann über viele Seiten im Leerlauf rollen. Dann allerdings werden zusätzliche Energiequellen benötigt (so genannte "echte" Morde). Es handelt sich also streng genommen um einen Hybridantrieb. Der Walser dagegen setzt nur auf den Kritikermord, obwohl auch hier das Bemühen um Kontrolle erkennbar ist. Der Kritiker wird nur scheinbar ermordet, dieser Anschein aber als Kompressor eingesetzt. Die eigentliche Kraftquelle ist die unterdrückte Mordlust, und aus der Unterdrückung kommt der Vortrieb ("repressive" Lösung).

Schadstoffausstoß: Repressive Verfahren haben immer erhöhte Abgaswerte (so genannte "schwere Verdachtspartikel"). Diese Verdachtspartikel entstehen bei unkontrollierten Kettenreaktionen in der Öffentlichkeit. Schon der Walsersche Prototyp hat eine beachtliche Umweltverschmutzung erzeugt und die Zulassung fraglich gemacht. Der Kirchhoff hält sich dagegen in den engen Grenzen der deutschen Norm. Höchstens die Darstellung von Frauen und Sex könnte in den USA als grenzwertig gelten, während exzessive Gewaltszenen (typisch für den Hybridantrieb) eher für die EU problematisch sind. Antisemitismus bleibt unterhalb der Messbarkeitsgrenze. Ganz anders der Walser TeK; wenngleich die ersten Messmethoden nicht standardisiert waren. Das überarbeitete Serienmodell soll hier die Befürchtungen zerstreuen.

Bremsweg: Vorbildliche Verzögerungsleistung beim Kirchhoff SR. Manchmal ist nicht zu erkennen, ob die Handlung noch rollt oder schon gestoppt ist. Problematisch der Walser; bei Vorführung des TeK fiel die Bremsanlage aus; zum Zeitpunkt dieses Tests war der Produzent mit seinem eigenen Gefährt noch immer in unkontrollierter Vorwärtsbewegung.

Alltagstauglichkeit: Abseits der belletristischen Hauptstraßen sind beide Modelle nicht einsetzbar. Ihre Domäne ist das langsame Cruising vor den Literaturcafés. Sie taugen eher als Cocktailgespräch denn als geistiges Fortbewegungsmittel. Ohne Vorkenntnisse und für die ungebahnte Wildnis des allgemeinen Publikums unbrauchbar. Der Kirchhoff ist für Durchschnittskäufer empfehlenswert, wenn es um die Reize der Kriminalkarosse geht. Der Walser ist schon als Anblick für manche Passanten zu viel. Die Mitfahrt kann sogar Misanthropie auslösen.