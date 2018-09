Michael Otto, Chef des Hamburger Otto-Versands, hat Pech mit seiner Beteiligung beim US-Versender Spiegel. Der zu Spiegel gehörenden First Consumers National Bank (FCNB) drohen hohe Kreditausfälle. Die Spiegel-Gruppe rechnet mit nachträglichen Abschreibungen in Höhe von 500 Millionen Dollar für das Jahr 2001. Das bestätigte Otto-Sprecher Detlev von Livonius gegenüber der ZEIT. Um die Liquidität der Spiegel-Gruppe zu sichern, hatte die Otto-Familie rund 200 Millionen Dollar nach Amerika überwiesen. Gerüchte, die Summe sei weit höher gewesen, bezeichnete von Livonius als falsch.

Die Spiegel-Gruppe hatte über die FCNB zahlreiche Kreditkarten ausgegeben - vor allem an Kunden mit sehr niedriger Bonität. Die gingen auf Pump einkaufen, können ihre Schulden nun aber nicht zurückzahlen.

Ein Käufer für die angeschlagene Bank ist nicht in Sicht. "Man will sich mit dem Verkauf Zeit lassen", sagt von Livonius. Derweil sei die weitere Finanzierung der Spiegel-Gruppe durch ein Bankenkonsortium so gut wie sicher.

Entsprechende Verhandlungen stünden kurz vor dem Abschluss.

Die Familie Otto ist der größte Anteilseigner der Spiegel-Gruppe. Ihr gehören sämtliche Aktien mit Stimmrechten. Die stimmrechtslosen Aktien wurden Anfang des Monats vom Handel an der Nasdaq ausgesetzt, nachdem sie innerhalb eines Jahres rund 90 Prozent ihres Wertes verloren hatten.