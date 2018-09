Inhalt Seite 1 — Ohne Fussi nicht dasselbe Seite 2 Auf einer Seite lesen



Liebe Es ist Unsinn sagt die Vernunft

Es ist was es ist sagt die Fussi-WMEs ist Unglück sagt die Berechnung

Es ist nichts als Schmerz sagt die Angst

Es ist aussichtslos sagt die Einsicht

Es ist was es ist sagt die Fussi-WMEs ist lächerlich sagt der Stolz

Es ist leichtsinnig sagt die Vorsicht

Es ist unmöglich sagt die Erfahrung

Es ist was es ist sagt die Fussi-WM(frei nach Erich Fried)

Juni 2002 verging wie im Flug

Das WM-Fieber nahm in den vergangenen Wochen überhand: Es überdeckte jedes rationale Handeln und führte zu für Außenstehende unbegreiflichem Verhalten. Wie viele von uns durchbrachen die Routine der wochenendlichen Vormittage und verbrachten frühe Morgenstunden in Fußball- (zärtlich: Fussi-) Kneipen! Es wurden Videorekorder gekauft und Premiere-Dekoder ausgetauscht, Arbeit und soziale Verpflichtungen liegen gelassen. Hingabe, Selbstaufgabe und Opferbereitschaft bestimmten unser Leben. Diese Liebe machte uns blind: Wir ignorierten Bildungsschranken, soziale Schranken, Alter und Vermögen und gaben uns dem kollektiven Glückstaumel des WM-Rausches hin. Die vergangenen vier Wochen rasten an uns vorbei.

Und nun? So gut wie jeder Mensch musste schon einmal erleben, wie es ist, wenn Beziehungen in die Brüche gehen. In unserer schnelllebigen Zeit scheint dies immer öfter zu geschehen. Es ist der Preis, den wir für die himmelhochjauchzenden Freuden des Liebesrausches bezahlen müssen.



Die WM Gesetzt wir verlieren dich

und haben dann zu entscheiden

ob wir dich noch ein Mal sehen

und wir wissen:

Das nächste Mal

bringst du uns zehnmal mehr Unglück

und zehnmal weniger Glück

Was würden wir wählen?Wir wären sinnlos vor Glück

dich wiederzusehen(frei nach Erich Fried)

Alte Andenken verschwinden lassen

Patentrezepte, diesen Zustand zu überwinden, gibt es nicht. Doch kann man auf ein paar Tricks zurückgreifen. Es hilft, alles wegzuräumen, das an die Fußball-WM erinnert. Alle Fotos, Fan-Artikel und Flaggen, die Bierdosen und Pizzaschachteln. Die Experten räumen zwecks Veränderung auch die Wohnung um, bekommen einen neuen Haarschnitt oder wechseln ihre Email-Adresse. Man wird stark sein müssen, diese Veränderungen durchzustehen. Gut hilft, sich schriftlich, zum Beispiel über ein Tagebuch, selbst bei jedem Schritt zu motivieren und kleine Erfolge festzuhalten. Auf keinen Fall sollte man zu Beruhigungsmitteln oder Alkohol greifen. Besser ist es, sich Zerstreuung zu suchen.