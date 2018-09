Inhalt Seite 1 — Was die Prüfung leistet Seite 2 Auf einer Seite lesen

Felix Krull hat es wieder einmal geschafft. Dass die Bekenntnisse des Hochstaplers im Saarland Prüfungsthema sind, dürfte nicht nur die Abiturienten überrascht haben, sondern auch die Deutschlehrer. Denn an der Saar gibt es ein Zentralabitur: Das bedeutet, dass die Lehrer erst am Morgen der Prüfung erfahren, was ihre Schüler erwartet. Nicht sie stellen die landesweit einheitlichen Prüfungsaufgaben, sondern eine Kommission, die sich aus Pädagogen und Beamten des Kultusministeriums zusammensetzt. Die Klausurthemen werden dann in versiegelten Umschlägen bis zum Prüfungstag aufbewahrt. Im Pisa-"Siegerland" Bayern läuft das Verfahren ähnlich ab. Das Münchner Institut für Schulpädagogik und Bildungsforschung - eine dem Kultusministerium unterstellte Behörde - trifft eine Vorauswahl. Über welchen Themen die Schüler dann zeitgleich in Nürnberg, Passau oder München schwitzen, entscheidet letztendlich das Kultusministerium.

Das Zentralabitur ist seit dem nationalen Pisa-Vergleich (Pisa-E) ein Dauerbrenner. Auf einmal scheint klar zu sein: Die Guten haben es, die Schlechten haben es nicht. Deshalb wollen es jetzt alle. Um Missverständnisse zu vermeiden: "Zentral" heißt in diesem Fall nicht bundesweit. Die Prüfungen sind nur landesweit einheitlich.

Bisher gab es die zentralen Aufgaben für die Gymnasiasten nur in sieben Bundesländern: Außer in Bayern und dem Saarland auch in Baden-Württemberg, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen und in Mecklenburg-Vorpommern - überwiegend unionsregierte Länder. Jetzt scheint das Zentralabitur, das lange Zeit die Domäne konservativer Bildungspolitik war, zum lagerübergreifenden Hoffnungsträger zu werden.

Neben Niedersachsen wollen es auch Brandenburg und Berlin einführen. Hamburg plant es, ebenso Hessen, auch wenn es dort Landesabitur heißen soll, weil die Fragen nicht ausschließlich vom Kultusministerium vorgegeben werden, sondern in manchen Fällen auch von den Schulen. Unternehmerverbände bezeichnen die Einführung der zentralen Reifeprüfung als "überfällig", die Hochschulrektorenkonferenz wartet auch schon darauf, und nach einer Umfrage des Dortmunder Instituts für Schulentwicklungsforschung fordern 90 Prozent der Deutschen landesweit einheitliche Prüfungen für alle Schulabschlüsse.

Wie aber wirkt sich die zentrale Reifeprüfung aus? Was sind die Vorteile, was die Nachteile? Die gängigen Pro- und Contra-Argumente sind schnell aufgelistet: Es schafft eine bessere Vergleichbarkeit, sagen seine Befürworter. Und es sorge für eine größere Prüfungsgerechtigkeit. Denn würden die Aufgaben von den jeweiligen Schulen gestellt, sei eine zu intensive und damit unfaire Vorbereitung auf die Abiturthemen möglich.

Von wegen Paukschule

Und, ein weiterer Punkt: Zentral vergebene Aufgaben fördern "breites Lernen". Weil die Schüler nicht genau wissen, was in Mathematik, Deutsch, Biologie oder Englisch geprüft wird, müssen sie sich ein umfangreiches Wissen aneignen. Das dezentrale System dagegen fördere eine zu weitgehende Spezialisierung. Ein zusätzliches Argument, das für einheitliche Prüfungen ins Feld geführt wird ist: Es entlastet die Lehrer. Denn beim dezentralen Abitur müssen die Lehrer nicht nur die Klausurthemen stellen, sondern auch ausführliche Begründungen einreichen. Weil die Themenstellung den - wenn auch weit gefassten - Vorgaben der so genannten Einheitlichen Prüfungsanforderungen (EPA) der Kultusministerkonferenz entsprechen muss.