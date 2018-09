Auch in Finnland mögen die Mädchen vor allem Pferde- und andere Tiergeschichten und die Jungen Krimis. Und alle lesen das Kalevala, das finnische Nationalepos. Es handelt vom Kampf und von der Versöhnung von Tieren und Waldgeistern mit Hexen- und Menschenvolk. Die Helden versprechen, eines Tages mit einer Zaubermühle zurückzukehren. Gold und Mehl und Salz soll sie mahlen. Eine neue Kantele werden sie bringen. Die flügelförmige finnische Zither wird alles Leben mit ihrer Musik verzaubern. Mit strahlendem Licht werden sie wiederkommen, da doch die Nordlandherrin in ihrem Zorn Sonne und Mond versteckt hat. Der nationale Mythos ist Pflichtlektüre. Er unterscheidet sich so sehr vom Schlachtengemetzel des Nibelungenliedes wie die in sich gekehrten Jungen und Mädchen auf diesem finnischen Schulhof von den in den Pausen befreit aufschreienden Schülern deutscher Schulen.

Die Starken fordern und die Schwachen fördern

Über den Ansturm auf die Schulbibliothek freut sich Kristiina Siimes, 32, obwohl sie die Bibliotheksleitung zusätzlich zu ihrem Amt als Klassenlehrerin übernommen hat. In ihrer dritten Klasse sitzen 32 Kinder, die Neunjährigen, denen sie 24 Stunden Unterricht in der Woche erteilt, Schwerpunkte sind Finnisch und Mathematik. Alle Kinder müssen Schwedisch sowie eine zweite Fremdsprache lernen. Zwei weitere Sprachen können dazugewählt werden. Die meisten entscheiden sich für Englisch, Deutsch oder Französisch. Den Begabtesten gibt die Lehrerin eigene, schwierigere Aufgaben. Einmal in der Woche üben die Kinder im Computerraum. Im nächsten Jahr werden die Besten der Klasse eine Homepage gestalten. Aber die Lehrerin fordert nicht nur die Starken, sie fördert auch die Schwachen. Acht Kinder erhalten von ihr Sonderunterricht in Mathematik, vier in Finnisch. "Keiner darf zurückbleiben", sagt Kristiina Siimes, "das verlangt auch mehr Einsatz von den Lehrern."

Wenn einzelne Schüler ihre Hausaufgaben vernachlässigen, trifft sich die Lehrerin mit ihnen nachmittags in der Schule. Schüler, die schwere Probleme haben, überweist sie an eine "Lösungsgruppe". Sie setzt sich aus einem kommunalen Kurator, einem Schulpsychologen, einem Lehrerassistenten, einer Gesundheitsfürsorgerin, einem Sonderpädagogen, einem Schullaufbahnberater und einem Arzt zusammen.

Mindestens einmal im Jahr trifft sich Kristiina Siimes mit jedem einzelnen Schüler zum gemeinsamen Gespräch mit ihm und seinen Eltern. Zweimal im Jahr finden Elterntreffen statt, zu denen so gut wie alle erscheinen. Das Interesse der Eltern am schulischen Fortkommen ihrer Kinder, sagt die Lehrerin, sei ausgesprochen groß. Von der siebten Klasse an bis zum Abschluss nach der neunten übernehmen Fachlehrer die einzelnen Disziplinen. Bis dahin trägt Kristiina Siimes praktisch allein die Verantwortung für ihre Schar: "In meiner Klasse ist bisher nur einer sitzengeblieben, aber auch das ist zu viel." Mit der zielgerichteten Förderung aller Kinder, um die Finnland vom Rest Europas beneidet wird, ist sie längst noch nicht zufrieden.

Sie möchte außerdem mehr Zeit und Mittel haben, um individuell auf die Spitzenbegabungen einzugehen. Den ersten Platz im Pisa-Nationenvergleich nimmt sie mit gemischten Gefühlen zur Kenntnis. Sie glaubt, das gute Abschneiden könne die Politiker zu Kürzungen im Bildungsetat veranlassen. "Dass wir nicht schlecht sind, haben wir gewusst", lacht sie, "aber gleich die Besten der Welt!" Milder Spott spricht aus ihren Augen, "wie schlecht müssen da die anderen sein".

Fürwahr, wie schlecht. Während die finnischen Schüler am Ende ihrer Pflichtschulzeit den ersten Platz in Lesekompetenz sowie in mathematischen und naturwissenschaftlichen Fähigkeiten belegen, weist die Pisa-Studie den deutschen Altersgenossen Rang 21 zu, im letzten Drittel aller OECD-Staaten. Seitdem pilgern Journalisten und Experten in den hohen Norden, um das finnische Geheimnis zu ergründen. Wer sich die Vielzahl von Maßnahmen und Qualitäten näher ansieht, die Finnlands Schüler an die Spitze gebracht haben, wird zwei dominierende Prinzipien erkennen: "Leistungsorientierung" und "Förderung aller statt Auslese".