Das Flugzeug ist zu klein. Air Italia. Der Trolley ist zu groß für die Ablagefächer und muss vor dem Flieger abgegeben werden. Also nehme ich lieber das Notebook raus und klemme es unter den Arm, bevor die Flughafenjungs die Koffer wenig zimperlich einladen. Der tragbare Computer kommt in die vermeintlich sichere Ablage über dem Sitz. Aber dann rutscht er wohl während des Starts oder bei der Landung unbemerkt in dem Fach hin und her. Schlimmer noch: Irgendwie fallen die Modem- und die Netzwerkkarte heraus und verstecken sich unter fremden Jacken. Ich bemerke nichts, schnappe mir mein Notebook und starre später zu Hause in die leeren Schächte, in denen die Karten eigentlich stecken sollten.

Anruf beim Flughafen Tegel. Das zuständige Fundbüro ist nicht über die Zentrale zu erreichen, sondern hat eine eigene Nummer und einen Anrufbeantworter: "Sie erreichen uns zwischen 9 und 11 oder 15 und 18 Uhr." Mist, eine halbe Stunde zu spät.

Am nächsten Morgen, 9 Uhr: derselbe Anrufbeantworter, derselbe Text. Auch um 9.05, 9.12 und 9.25 Uhr. Anruf beim Flughafen - es gibt wirklich nur diese eine Nummer fürs Fundbüro.

Um 9.39 Uhr reicht es mir - ich mache mich auf nach Tegel. Was soll ich auch sonst tun? E-Mailen und im Internet surfen kann ich ja nicht. Am Flughafen geht es hinter der Information in einen engen Gang. Im letzten Winkel gibt es einen zwei mal drei Meter großen Hamsterkäfig mit speckigen Teppichen, zwei Computern und Glastüren. Niemand drin. Abgeschlossen!

Am Lufthansa-Schalter gibt es wenigstens Kekse, Kaffee und ein tröstliches Lächeln. Sie rufen einen Kollegen aus, der nach wenigen Minuten erscheint. Er will gerade ein Telex an Air Italia schreiben, da erscheint eine gehetzte, genervte Frau mit rotem Pullover. "Ich bin jetzt endlich da!", sagt sie und übernimmt. Sie komme heute ausnahmsweise zu spät, sagt sie, sonst sei sie immer um acht da.

Was passiert ist? Gestern im Zug hat sie ihren Geldbeutel verloren. Mit allen Papieren, Karten, Kontoauszügen. Und es habe den ganzen Morgen gedauert, sagt sie, bis sie bei der Bahn jemanden erreicht und alle Karten gesperrt habe. Sorry!

Modem und Netzwerkkarte sind natürlich nie gefunden worden.