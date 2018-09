"Wir wollen doch nur dein Bestes!" - Elternliebe ist stets gut gemeint (von Vater und Mutter), oft segensreich (für das Kind), immer anstregend (für beide). Und irgendwann kommen Jugendliche in ein Alter, in dem sie die Ratschläge über Bord werfen und schon aus Prinzip alles anders machen wollen als ihre Erzieher. Die erste Zigarette gehört dazu - auch wenn sie noch so fürchterlich schmeckt.

Neue Munition im Kampf der Generationen versprechen nun gleich zwei Unternehmen - die britische Pharmafirma Xenova und die amerikanische Nabi Biopharmaceuticals: Sie haben angeblich einen Impfstoff gegen das Rauchen entwickelt. Die Vakzine regt das Immunsystem an, Antikörper gegen Nikotin zu produzieren. Einmal gespritzt, warten die Rezeptoren im Hirn vergeblich auf Genussmoleküle. Die Zigarette verliert ihre stimulierende Wirkung, der Kick bleibt aus.

Die erste Zielgruppe der neuen Impfung sind Raucher, die nicht von ihrer Sucht lassen können. Doch Vorbeugen ist besser als Heilen. Warum erst Nikotinjunkies von ihrer Abhängigkeit kurieren, wenn man schon im Kindesalter dafür sorgen kann, dass der Tabak seinen schädlichen Reiz gar nicht erst entfaltet? Die Forscher sehen hier eine "große Gelegenheit", das Laster im Keim zu ersticken - und einen gewaltigen Markt. Schließlich wird der Nachwuchs auch gegen Mumps, Masern oder Tetanus geimpft - warum also sollten wir ihn nicht mit einer einfachen Injektion vor dem späteren Lungenkrebs bewahren?

Gesetzt den Fall, die Nikotinvakzine funktionieren wirklich, kann man sich die Entwicklung schon vorstellen: Werbespots preisen die neue Impfung - "Ein Piks gegen den Nikotintod" - als Ausdruck verantwortungsbewusster Elternschaft. Krankenkassen übernehmen sie in ihr Präventionsprogramm. Und irgendwann verklagen die Eltern eines jungen Kettenrauchers ihren Kinderarzt auf Schadenersatz, weil er sie nicht ausdrücklich auf die vorbeugende Impfung hingewiesen hat.

Schade nur, dass die Pharmafirmen übersehen haben, dass Jugendliche nicht etwa deshalb zu rauchen beginnen, weil sie das Nervengift Nikotin brauchen.

Sondern weil die Zigarette vielfach als Symbol für das Erwachsensein gilt, für die Auflehnung gegen elterliche Verbote, gegen Zwänge und Bevormundung.

Und vor diesem Drang, Grenzen zu überschreiten, schützt keine Chemie. Zum Glück. Nur so lernen Jugendliche, selbst ihre Grenzen zu finden. Da müssen Kinder durch - und Eltern auch.