Solange die Menschen nachweisen, warum der Kapitalismus zusammenbrechen müsse, wird er leben. Solange das Wirtschaften auf freien Märkten nicht nur Angst und Empörung auslöst, sondern auch Hoffnungen weckt, sind die Kräfte seiner Erhaltung verlässlich - aus Gründen, die mit theoretischen Erwägungen nichts zu tun haben, eher mit Lebenspraxis. Seit 300 Jahren ist der Kapitalismus eine mächtige Realität, die das Dasein geradezu umpflügt. Anders als die Politik ist er aber kein mit historischer Absicht vorangetriebenes Großgeschehen. Märkte organisieren sich selbst, und im Lauf der Zeit haben sie sämtliche Ansinnen abgeschüttelt, sie steuern zu wollen oder in eine von außen herangetragene Zweckordnung einzufügen, die krude monarchische Selbstbereicherung ebenso wie die Zünfte und Stände, die Visionen faschistischer Staats- wie die sozialistischer Planwirtschaft.

So ist der Kapitalismus auch seit 300 Jahren den Philosophen ein Gräuel. Er zeigt sich resistent gegen cartesianische Naturbeherrschungs- und Steuerungsfantasien, auch wenn sie in Gestalt von Theorien des moralischen Fortschritts oder als Prinzipienethik an ihn herangetragen werden. Der Kapitalismus ist nicht bloße Natur, scheint aber auch nichts Zivilisiertes zu sein, er wird von Interessen getrieben und bleibt doch ein Geschehen, er ist Quelle des Elends und des allgemeinen Wohlstands, kurz: eine höchst vieldeutige Tatsache in der Zeit - und deswegen auch Fläche für wechselnde kulturelle Projektionen.

Heute werden die Epocheneinschnitte durch Bärenmärkte markiert. Ausverkäufe an den Börsen könnte man als rasende Depressionen moderner Gesellschaften bezeichnen, als Ausbrüche jäher Hoffnungslosigkeit. In einem gewaltigen Tosen soll die Zeit zum Stillstand gebracht werden, wo doch alles Wirtschaften mit der Zukunft rechnet. Der Anlass der Baisse ist meistens gering, aber weil ihre Wirkung so weit reicht, hinterlässt sie das Bedürfnis, ihr Zustandekommen zu verstehen. Wohlgemerkt, nicht nur als technisches, sondern auch als menschliches Geschehen. Der smarte Kapitalismus der Achtziger, ging er nicht am Hedonismus zugrunde? Die Clinton-Neunziger - hatte man nicht die Härten des Lebens vergessen? Jetzt, unter Bush, ist Rezession, der drohende Irak-Krieg vielleicht nur ein radikales Konjunkturprogramm, Big Money betrügt, und die ethische Minimalvoraussetzung kapitalistischer Wirtschaft, das Vertrauen, scheint verspielt worden zu sein. Als Deutung bisher das Übliche: die obligate Apokalypse, Hoffnung, der alte Antileviathan möge endlich seine zerstörerischen Impulse auf sich selbst richten und von innen heraus bersten

auf der anderen Seite das Vertrauen, der Kapitalismus gehe - wie immer - aus der Niederlage gestärkt hervor und mobilisiere darin neue moralische Energien.

Warum der Kapitalismus notgedrungen mit einer kulturellen Interpretation einhergeht, hat Adam Smith erklärt. Alle Akteure auf dem Markt, so sein Befund, folgten nur dem eigenen Vorteil, und wenn ein jeder dies ohne Einschränkung tun könne, ergebe sich daraus trotzdem ein wünschbarer Effekt: Produktivität, Verteilungsgerechtigkeit, Wohlstand. Das individuelle Handeln ist ohne teleologische Qualität und erfüllt in seiner Summe doch einen höchsten Zweck. Für diesen Hiatus prägte Smith die Metapher von der "unsichtbaren Hand". Die Absichten, die den Markt treiben, sind vom Ziel abgespalten, es herrscht eine objektive Verkennung, ein systemisch montierter moralischer Irrtum, jedenfalls öffnet sich über dem simplen Getausche ein Interpretationsspielraum. Seit je ist es ein ethischer.

Die moralische Unverlässlichkeit der individuellen Freiheit wird von Smith nicht wegphilosophiert, sondern empirisch gerechtfertigt: Sind die Märkte frei, steigt der Wohlstand sichtbar. Weil das "System der natürlichen Freiheit" seine Leistungsfähigkeit immer wieder aufs Neue nachweisen muss, bleibt es auch Gegenstand des historischen Streits: ob Märkte in Wahrheit überhaupt Gutes wirken, und das auch noch in zureichender Weise, ob sie auf Dauer gelitten werden sollen oder nicht einer wahrhaftigen Rationalität weichen müssten. Der Kapitalismus wird niemals hinreichend gerechtfertigt sein, er ist gezwungen, seine Legitimation fortlaufend aus sich heraus zu erzeugen.

Niemals im Gleichgewicht