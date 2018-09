Inhalt Seite 1 — Strc prst skrz krk Seite 2 Auf einer Seite lesen

Robert Weber war überrascht: "In Prag sind wir manchmal zu dritt im Seminar - in Hamburg dagegen sitzen Hunderte Studenten in einem anonymen Bunker und kennen den Professor nur aus der Ferne", sagt der 27-jährige Volkswirtschaftsstudent. Seit zwei Semestern studiert er im Rahmen des Erasmus-Austauschprogramms an der Karlsuniversität in Prag. Er genießt die kleinen Seminare und die Atmosphäre der ältesten Universität Mitteleuropas. Sein Institut ist in einem prunkvollen Bürgerhaus in der Nähe des Wenzelplatzes untergebracht, im Herzen von Prag.

Trotz guter Studienbedingungen und aufregender Städte zieht es nur wenige deutsche Studenten in den Osten. Der Deutsche Akademische Austauschdienst (DAAD) hat daher zusammen mit dem Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF), der Alexander von Humboldt-Stiftung und dem Ost-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft die Kampagne "Go East: Studium, Forschung und Praktikum in Osteuropa und in den Ländern der GUS" gestartet.

"Osteuropa-Kompetenz wird immer wichtiger, gerade im Zuge der EU-Erweiterung", sagt Thomas Prahl, Referatsleiter Mittel- und Osteuropa beim DAAD. Vor allem bestehende Mittel- und Osteuropaprogramme sollen von der BMBF-Geldspritze in Höhe von zweieinhalb Millionen Euro profitieren. Aber auch einmalige Projekte will Go East ermöglichen, sei es ein deutsch-russischer Künstleraustausch oder eine Kafka-Vorlesung in Prag.

Bisher favorisieren deutsche Studenten noch immer Großbritannien, die USA und Frankreich, sei es für ein Auslandssemester oder für die Recherche der Diplomarbeit. Allein im vergangenen Jahr finanzierte der DAAD 1393 Jahresstipendien in diesen Nationen; nur 153 Studenten zog es dagegen in eines der Länder Mittel- und Osteuropas oder nach Russland. Im Gegenzug kamen allerdings im vergangenen Jahr knapp 34 000 Studenten aus diesen Staaten für ein Semester oder länger nach Deutschland. Sie machen mittlerweile knapp ein Drittel aller ausländischen Studierenden aus.

Die Scheu vor dem Studium im Osten hat viele Gründe. Der wichtigste ist das Sprachproblem: Auch Robert Weber konnte sich mit einer Sprache, die ohne Vokale auskommt, nicht anfreunden: "Strc prst skrz krk" beispielsweise ist tschechisch und bedeutet so viel wie: "Stecke deinen Finger durch den Hals." - "Den Sprachkurs habe ich aufgegeben, allerdings mit schlechtem Gewissen", sagt der Hamburger, der sich mit Englisch an der Universität und auch im Alltag durchschlägt. In den Hauptstädten kommt man ohne Landessprachkenntnisse aus. Allein die Prager Karlsuniversität bietet etwa mehr als vierzig Vorlesungen auf Englisch, Deutsch und Französisch an, anders sieht die Lage dagegen in kleineren Städten aus. Oder in den GUS-Staaten: Ohne Russisch läuft dort nichts, weder an der Universität noch im Alltag. Go East will da Abhilfe schaffen und noch mehr DAAD-Stipendien für Sprachkurse im Ausland ermöglichen.

Exotik im Lebenslauf

Ebenfalls abschreckend klingt die Höhe der Studiengebühren. Ausländische Studierende müssen zwischen 1000 und 8000 US-Dollar für ein Semester bezahlen, wenn es ein Master-Abschluss an einer angesehenen Wirtschaftshochschule sein soll, gar 12 000 US-Dollar. Mit einem Stipendium lassen sich diese Gebühren umgehen. Wichtigster Stipendiengeber ist der DAAD. Andere Finanzierungsmöglichkeiten sind: Stiftungen, Auslands-Bafög oder das Erasmus-Austauschprogramm der Europäischen Union, das allerdings nur für die zehn Beitrittskandidaten gilt. Oder man bekommt ein Direktstipendium des Gastlandes, spart die Studiengebühren und holt sich zum Monatsersten sein Geld gar "bar" an Ort und Stelle ab. Der Aufwand ist allerdings groß: "Allein mein Auslands-Bafög zu beantragen war ein riesiger bürokratischer Akt", stöhnt der Student Robert Weber.