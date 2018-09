Der Einheimische schimpft fast nur über die Pleiten-, Pech- und Pannenstadt. Für den aber, der Berlin aus der Ferne betrachtet, ist es Kulturmetropole, Deutschlands einzig echter Asphaltdschungel, Magnet für die Jugend der Welt. Tatsächlich gibt die Hauptstadt ein reizvoll widersprüchliches Bild ab. Der Fremde, der sie nun einmal wieder in Augenschein nehmen will, findet reichlich Hilfe, sich zurechtzufinden: Reiseführer gibt es haufenweise.

Wer nichts allzu Hintergründiges sucht, sondern eine rasche, zuverlässige erste Orientierung, der ist mit dem Taschenführer Marco Polo Berlin, Potsdam (Mairs Geographischer Verlag, Ostfildern, 11. aktualisierte Auflage 2002 152 S., 7,95 Euro) gut bedient. Hier sind die wesentlichen Fakten knapp und übersichtlich aufgeführt, ein Taschenatlas ist auch dabei, was den Kauf eines zusätzlichen Stadtplans erspart. Die gesondert markierten Insidertipps sind zwar nicht immer so originell, wie sie sein wollen, sie geben aber das Gefühl, nicht ständig nur auf abgelatschten Touristenpfaden zu wandeln.

Wer das Angesagte sucht und auch gern nachts auf die Piste geht, fährt mit dem cool guide Berlin (Regenbogen Verlag, Zürich, 2001 96 S., 8 Euro) nicht schlecht. Allerdings beschränkt sich der Taschenführer zu Partys, Galerien und Shops auf die Ostbezirke Mitte, Prenzlauer Berg und Friedrichshain - Untertitel: Im Osten viel Neues. Dass demnächst das Hansaviertel oder Neukölln hip sein könnten, weil das alte Westberlin längst auf sein Revival wartet, wird wohl Thema der übernächsten Auflage sein. Den aktuellen Stand der Dinge bringt der Guide aber gut recherchiert auf den Punkt. Besondere Beachtung findet die schwul-lesbische Szene, die jedes Jahr zur Christopher- Street-Day-Parade Hunderttausende auf die Beine bringt. Dass der eine oder andere Club, der noch als topaktuell erwähnt wird, inzwischen schon nicht mehr existiert (wie Maria am Ostbahnhof), ist eher dem hohen Tempo der Stadt als dem schleppenden der Verlagsproduktion anzulasten.

Ein Spezialführer, der Berlinern und Berlinbesuchern gleichermaßen gefallen dürfte, ist das Barbuch Berlin, das vom Stadtmagazin tip herausgegeben wurde (Hrsg. Karl Hermann, tip Edition, Quadriga Verlag, München, 2001 144 S., 14,95 Euro). Rund 100 Edelkneipen, gleichmäßig über West und Ost verteilt, werden in unterhaltsamen Texten beschrieben, 30 als Highlights mit ihrem Hauscocktail (zum Nachmixen) hervorgehoben. Die Berliner Bars verführen zu einer kultur- und kneipengeschichtlichen Zeitreise - Reminiszenzen an die Dreißiger (Reingold) über die modernen Sechziger (Astro-Bar) bis in die coolen Neunziger (Greendoor). Auch die derzeit gängigen Aquarien-Bars sind verzeichnet, wobei im Barbuch zum Glück nicht immer nur gelobt wird.

An fortgeschrittene Besucher richtet sich schließlich Berlin, wo es am schönsten ist - 101 neue Lieblingsplätze (Hrsg. Klaus Siebenhaar, Verlag Borstelmann & Siebenhaar, Berlin 2001 223 S., 12,80 Euro), die Fortsetzung eines erfolgreichen ersten Bands. Halb, dreiviertel und voll prominente Berlinerinnen und Berliner erzählen in kurzen Texten von ihren liebsten Orten in der Stadt, versteckten, berühmten, auffälligen, unauffälligen. Gregor Gysi schildert sein Lieblingsrestaurant Zur letzten Instanz, Nele Hertling, die Intendantin des Hebbel Theaters, spaziert einmal um die Krumme Lanke, und Tita von Hardenberg blickt aus ihrem Arbeitszimmer auf die S-Bahn-gequälte, höchst lebendige Dircksenstraße, die jeder Tourist einmal ablaufen sollte, wenn er vom Hackeschen Markt zum Alexanderplatz unterwegs ist. Die Seele einer Stadt sind ihre Menschen. Das ist auf vielen Seiten in diesem Buch zu spüren. Und dabei geben sich diese Berliner auch noch überwiegend gut gelaunt. Das ist schon allerhand.