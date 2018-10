Ein ganz besonderer Rechtsstaat ist Deutschland. Hier herrscht Ordnung.

Der Lebenszusammenhang von 82 Millionen Menschen ist bis ins vorletzte Detail geregelt. Immer neue Paragrafen prasseln wie Papierlawinen auf die Bürger hernieder. Die Regulierung des Alltags mit Gesetzen begann einmal als Befreiung des deutschen Bürgertums von feudaler Herrschaft. Inzwischen herrschen die juristischen Letternauguren.

Mehr Berufsrichter als in irgendeinem anderen Land der Welt stehen bereit, allfällige Konflikte in Wirtschaft und Gesellschaft zu beurteilen.

Heerscharen von Anwälten harren ihrer Einsätze. Was sich einbürgern darf in Sprache und Kultur, in Schulen, Universitäten, in Krankenhäusern oder Arbeitswelt - irgendein Gericht kann es in letzter Instanz festlegen. Die Richter sind die Therapeuten der Nation. Manchmal sind sie, mit Karl Kraus gesprochen, auch die Krankheit, für deren Therapie sie sich halten.

So befasst sich neuerdings die Judikative mit der gefährdeten Kleiderordnung an deutschen Schulen. Denn im Herzen sind Deutschlands Richter die Hüter konservativer Sittlichkeit.

Der Reiz der Frauen Das Berliner Bundesverwaltungsgericht hat entschieden, dass Fereshta Ludin, in Baden-Württemberg ausgebildete Grundschullehrerin islamischen Glaubens, nicht Beamtin werden darf, weil sie mit Kopftuch unterrichten möchte. Denn das Kopftuch "sei ein deutlich wahrnehmbares Symbol einer bestimmten Religion" - der Staat aber sei aufgerufen, den "religionsunmündigen" Schülern den Anblick bestimmter Glaubensüberzeugungen zu ersparen. Man darf hinzufügen: besonders islamischer. Kein Richterwort zum Davidstern am Hals der Amtskollegin, zum Kreuz am Revers des Musiklehrers, zum appellativen Klang der Kirchenglocken neben der Schule, zur Diakonissin im Habit.

Religiös desorientierend scheint einzig und allein das Kopftuch an sich zu sein - bis vor wenigen Jahrzehnten noch Zierde des deutschen Bauernstands.