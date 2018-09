Alles Herumjustieren an der deutschen Filmförderung ist begrenzt durch die Macht des Fernsehens. Wohl niemand kann ernsthaft infrage stellen, dass der deutsche Film an den Länderförderungsanstalten und ihrer Gremienwirtschaft krankt, bei der die TV-Anstalten auf geradezu skandalöse Weise das Sagen haben. Jeder weiß, dass in diesen Vergabegremien vieles erstickt und behindert wird, was dem Primetime-Fetischismus und der Mediokrität des Quotendenkens zuwiderläuft. Zu dieser inhaltlichen Beeinflussung, die den deutschen Film an den entscheidenden Schaltstellen zum Fernsehfilm herunterstutzt, kommt der praktische Nutzen fürs Programm. 20 000 Spielfilmprogrammplätze für deutsche Produktionen gibt es jedes Jahr, damit bedienen sich die Sender äußerst großzügig bei der nationalen Filmwirtschaft.

Ebenso klar ist, dass diese Macht des Fernsehens in keiner Weise seiner finanziellen Beteiligung an der deutschen Filmförderung entspricht.

Vor ein paar Tagen nun veröffentlichte Kulturstaatsminister Julian Nida-Rümelin seinen Zwischenbericht zur Umsetzung eines filmpolitischen Konzepts, der auf der Basis des 1999 ins Leben gerufenen "Bündnisses für den Film" eine ganze Reihe vernünftiger und auch bereits in Angriff genommener Initiativen zur Reform der Filmförderung enthält. Ausgerechnet über die strukturelle Achillesferse der Förderung, den überproportionalen Einfluss der Sender und die Erhöhung ihrer Abgaben an die Filmförderungsanstalt, ist in diesem Papier aber nur sehr wenig und vor allem Schwammiges zu lesen.

"Anzustreben ist eine Größenordnung von zusätzlich 40 Millionen Euro", heißt es lapidar zum Beitrag der Sender, was eher einem Wunschzettel als einem offensiven filmpolitischen Konzept gleichkommt. Kein Wort zu einer Reform des Gremiengewurschtels. Eine Veränderung der provinziellen Standortpolitik der Länderanstalten, die Filmproduktionen zu Wanderzirkussen degradiert, scheint inzwischen ganz in utopische Ferne gerückt.

Vielleicht sollte man sich in Erinnerung rufen, dass die interessantesten deutschen Filme, die demnächst ins Kino kommen, fast an der Kleingeistigkeit der Förderer gescheitert wären. Dominik Graf stieß bei seinem Korsikaprojekt Der Felsen in den Ländergremien auf so viel Skepsis, dass das Budget radikal herunterkalkuliert und der Film in der billigen Digitaltechnik gedreht werden musste. Andreas Dresen wollte für Halbe Treppe (Gewinner des Silbernen Bären der Berlinale) das Preisgeld des Deutschen Filmpreises verwenden, das er mit seinem Film Nachtgestalten gewonnen hatte. Es wurde ihm zunächst verweigert, da er für seinen neuen, ganz auf Improvisation beruhenden Film logischerweise kein Drehbuch vorlegen konnte. Wenn selbst derart renommierte Regisseure an den Vergabegremien verzweifeln, dann kann es bei der Reform der deutschen Filmförderung nicht nur um die Kohle, es muss auch um die Köpfe gehen.