Der Salzburger Schnürlregen ist eine Institution, berühmt wie die Mozartkugel. Leider prasseln die größten Niederschlagsmengen ausgerechnet zur besten Ferien- und Festspielzeit auf Österreichs ohnehin regenreichste Stadt nieder. In ihrem wasserdicht umhüllten Büchlein Salzburg, Regen 8ø (Ein Überlebensbuch für Schlechtwettergeplagte

Residenz Verlag, Salzburg-Wien-Frankfurt 2002, 128 S., 14,90 Euro) zeigt Astrid Wintersberger, wie man der Nässe ein Schnippchen schlagen kann. Sie gibt praktische (Einkaufs-)Tipps fürs wetterfeste Salzburg-Outfit, zeigt Fluchtwege in museale oder kulinarische Trockenräume und rät, wie und wo der Nachwuchs an verregneten Tagen am besten bei Laune zu halten ist. Echt antidepressiv wirken die Geschichten rund ums Überflüssige am Schlechtwetter, die Gedichte von H. C. Artmann oder Christian Morgenstern zum Beispiel, aber auch Anekdoten wie über den Regenschirm als Waffe. Nicht zuletzt tragen Günther Schindlmaiers stimmungsvolle Nassaufnahmen von Salzburg zur feucht-fröhlichen Ausstrahlung dieses besonderen Stadtführers bei.