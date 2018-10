Wir sollten uns nicht länger vormachen, dass Amerikaner und Europäer die gleiche Weltsicht haben. Ja, nicht einmal, dass sie in derselben Welt leben.

In der überaus bedeutsamen Frage der Macht - ihres Nutzens und ihres moralischen Werts - gehen die amerikanischen und europäischen Ansichten weit auseinander. Europa hat sich von der Macht losgesagt es bewegt sich auf eine Welt zu, die fest in Gesetze und Regeln, in transnationale Vereinbarungen und Kooperationen eingebunden ist. Man betritt ein posthistorisches Paradies der Gewaltfreiheit und des relativen Wohlstands, in dem sich Immanuel Kants Ideal vom ewigen Frieden verwirklicht. Dagegen bleiben die Vereinigten Staaten in die Geschichte verstrickt ihre Praxis der Machtausübung schließt den Einsatz von Stärke und militärischer Gewalt ein. Denn sie sehen die Welt ähnlich wie schon der englische Staatsphilosoph Thomas Hobbes im 17. Jahrhundert: als ein anarchisches Gebilde, in dem wirkliche Sicherheit ebenso wie die Verteidigung und Durchsetzung der liberalen Ordnung nicht ohne die Anwendung von Zwangsmitteln zu haben sind. Das ist der Grund, weshalb Amerikaner und Europäer ihren strategischen Vorstellungen nach verschiedenen Welten angehören: Die einen stammen vom Mars, die anderen von der Venus. Tatsächlich stimmen sie immer seltener miteinander überein und verstehen einander immer weniger. Und das ist nicht nur ein vorübergehender Zustand - er hängt auch nicht bloß von einer Präsidentschaftswahl oder einem einzelnen katastrophalen Ereignis wie dem 11. September ab.

Wie aber kam es zu diesen unterschiedlichen Sichtweisen? In den Nationalcharakteren sind sie jedenfalls nicht begründet. Vor zwei Jahrhunderten haben sich die amerikanischen Staatsmänner noch auf das internationale Recht berufen und die Machtpolitik verabscheut, während die Europäer auf die Staatsräson pochten. Im Glauben an Macht und kriegerische Herrlichkeit sind die Europäer in den Ersten Weltkrieg gezogen, während die Amerikaner auf vertraglichen Interessenausgleich setzten. Jetzt sind die Rollen vertauscht.

Zum Teil hat dies seine Ursache in einer enormen Verschiebung des Machtgleichgewichts. Als Resultat des Zweiten Weltkriegs ist die Kluft zwischen den USA und Europa gewachsen. Diese Distanz hat im Laufe des vergangenen Jahrzehnts sogar noch weiter zugenommen. Aufgrund ihrer einzigartigen militärischen Stärke sind die Amerikaner viel eher geneigt, Gewalt anzuwenden, und haben deshalb auch ein festeres Vertrauen in die moralische Legitimität ihrer Macht. Umgekehrt hat Europa wegen seiner relativen Schwäche eine Abneigung gegenüber Gewalt als politischem Instrument in internationalen Beziehungen entwickelt. Die Europäer wünschen sich heute - wie es die Amerikaner vor 200 Jahren taten - eine Welt, in der Stärke nicht ausschlaggebend ist. Eine Welt, in der das einseitige Vorgehen von Supermächten untersagt ist und in der sich alle Staaten, ganz gleich, wie mächtig sie sind, an vereinbarte Verfahrensregeln halten. Für viele Europäer ist es wichtiger, auf dem Weg in eine solche Welt Fortschritte zu erzielen, als etwa die Bedrohung durch Saddam Hussein zu beseitigen.

Auf Amerikaner aber wirkt eine Welt, wie sie Hobbes beschrieben hat, nicht allzu beängstigend. Wer machtpolitisch in der Lage ist, Unilateralismus zu praktizieren, für den ist er zwangsläufig attraktiver als für andere.

Umgekehrt engt das internationale Recht die Handlungsmöglichkeiten starker Staaten natürlich mehr ein als die von schwachen. Die Ungleichheit der Machtmittel führt aber auch schon bei der Einschätzung von Gefahren zu Unterschieden. Ist man nur mit einem Messer bewaffnet und begegnet zum Beispiel einem Bären, liegt es nahe, sich mit dieser Bedrohung zu arrangieren. Es ist dann riskanter, den Bären zu töten, als ihm auszuweichen und zu hoffen, dass er nicht angreifen wird. Jemand mit einem Gewehr schätzt den Fall ganz anders ein: Warum riskieren, von dem Bären zerrissen zu werden, wenn man es nicht nötig hat? Die Amerikaner können es sich dementsprechend gut vorstellen, erfolgreich in den Irak einzumarschieren und Saddam zu stürzen. Dass die Europäer eine solche Aussicht dagegen unfassbar und erschreckend finden, kann nicht überraschen.

Dazu muss man wissen: Europas vergleichsweise friedfertige Kultur ist das Produkt seiner von Kriegen verdüsterten Vergangenheit. In der Europäischen Union verkörpert sich die bewusste Abkehr von der alten Machtpolitik. Wer kennt deren Risiken besser als ein Deutscher oder Franzose? Wie der deutsche Außenminister Joschka Fischer in einer Rede an der Berliner Humboldt-Universität im Mai 2000 gesagt hat, "ist der Kern des Europagedankens nach 1945 die Absage an das Prinzip des europäischen Gleichgewichtssystems und des Hegemonialstrebens einzelner Staaten, wie es nach dem Westfälischen Frieden von 1648 entstanden war". Amerikanische Realpolitiker mögen darüber den Kopf schütteln, aber im innereuropäischen Kontext gesehen, hat Fischer Recht. Die brutalen Gesetze der Machtpolitik sind dort tatsächlich abgeschafft worden. Es geschah ein geopolitisches Wunder: Der deutsche Löwe hat sich neben das französische Lamm ins Gras gelegt. Das neue Europa kam nicht durch einen Ausgleich von Machtinteressen voran, sondern indem es das Machtprinzip selbst überwand. Wie der britische Diplomat Robert Cooper feststellte, leben Deutsche, Franzosen und Spanier heute in einem "postmodernen System". Es konstituiere sich durch die "Ablehnung von Gewalt" Staatsräson sei durch "Moralbewusstsein" ersetzt worden.