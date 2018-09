Die Vereinten Nationen melden: weltweite Kampagne gegen Kinderlähmung, Polioerreger beinahe ausgerottet. Wenn die UN, in diesem Fall die Unterabteilung der Weltgesundheitsorganisation WHO, solche globalen Triumphe verkünden, weht sie aus allen Windrichtungen Zweifel an. Denn die Weltorganisation hat schon viele Mammutprojekte angepackt, aber nur wenige vollendet. Und hier in Baidoa, einer kriegsverwüsteten Stadt im Herzen Somalias, zweifelt man erst recht an der guten Nachricht aus New York. Wir sind unterwegs mit einer Impfkolonne der UN und erleben gerade, wie ein Vater sich beharrlich weigert, seine jüngste Tochter Tropfen gegen die Kinderlähmung schlucken zu lassen.

Es gibt Zehntausende ähnlicher Orte auf der Erde und vermutlich Hunderttausende Väter und Mütter, die genauso abweisend reagieren. Sie leben in Elendslagern und riesigen Slums, in unzugänglichen Krisengebieten oder abgelegenen Winkeln. Wie soll da ein tückisches Virus wirksam bekämpft, ja, für immer vernichtet werden? Unvorstellbar.

Nein, sagt der Vater, nochmals nein. Er will dieses Zeug nicht, das angeblich sein Kind schützt. Warum nicht? Weil man nie vorsichtig genug sein kann, sagt er. Seine Familie ist seit zehn Jahren auf der Flucht. Es schwelt ein Bürgerkrieg, die Leute haben Angst und erzählen die wildesten Geschichten. Die vaccinators der UN seien getarnte Agenten, die den Islam auslöschen wollten. Oder: Ihr Elixier mache Kinder unfruchtbar. Oder: Die Schluckimpfung verbreite Aids.

Zwei UN-Helfer reden auf den argwöhnischen Vater ein. Die mühselige Überzeugungsarbeit gehört zu ihren leichteren Aufgaben in einem Staat, der vor elf Jahren aufgehört hat zu existieren. Es gibt keine rechtmäßige Regierung, keine funktionierenden Hospitäler, keine medizinischen Einrichtungen, die den Namen verdient hätten. Auf einen somalischen Arzt kommen eine viertel Million Menschen. Straßen, Brücken, Landepisten sind weitgehend zerstört, die größeren Orte sind Trümmerfelder. Ganze Landstriche, in denen Warlords und ihre Milizen um die Vormacht kämpfen, sind von der Außenwelt abgeschnitten. Zahllose Menschen irren von irgendwo nach nirgendwo, Vertriebene auf der Suche nach Nahrung und ein bisschen Sicherheit, dürregeplagte Nomaden mit ihren Viehherden, Flüchtlinge, die den Mordbrennern entkommen sind und in Elendslagern, drüben in Kenia oder Äthiopien, Ruhe suchen.

Wie haben es die UN-Helfer unter derart katastrophalen Umständen geschafft, seit 1998 in elf Durchgängen jeweils 1,2 Millionen somalische Kleinkinder zu immunisieren? Im Jahr 2000 wurden landesweit noch 46 Polioinfektionen mit zwei Erregertypen registriert, 2001 waren es nur noch 7 Infektionen mit einem Virustyp - eine geradezu sensationelle Zwischenbilanz. Die Organisatoren propagieren ihren Feldzug gegen die Kinderlähmung mit handgemalten Bildern an Hauswänden, mit Fähnlein und Aufklebern, Käppis und Kugelschreibern. Sie lassen Tanzgruppen durch die Dörfer tingeln und veranstalten Fußballturniere. Sie suchen den Beistand von Ältestenräten, Religionsführern und Frauengruppen. Und sie nutzen den Somali Service der BBC in London, das einzige überregionale Massenmedium im Lande.

Der misstrauische Vater im Flüchtlingslager lässt sich schließlich doch überzeugen. Seine Jüngste schluckt die Tropfen, die Impfkarawane zieht weiter. Auf der Fahrt zum nächsten Einsatzort reden die Helfer über die beiden Notärzte aus Kenia, die am Wochenende im Nachbardistrikt Geddo umgebracht wurden. Dort wird wieder heftig gekämpft. Die Lage ist verworren. Um in Unruheherden aktiv zu werden, müssen die UN Sondergenehmigungen von den jeweiligen Kriegsfürsten kaufen; sie verfallen so rasch wie deren Macht. Für ausländische Mitarbeiter ist die Arbeit in Somalia ohnehin zu gefährlich. Es sind fast ausschließlich Ortskräfte im Einsatz; sie fallen weniger auf, finden sich besser zurecht. Aber auch sie arbeiten unter höchstem Risiko. Wer einen Zeitvertrag bei den UN hat, gilt als reich. Er wird in US-Dollars entlohnt und verfügt über begehrte Güter: Medikamente, Benzin, Werkzeug, Funkgeräte.

Um Plünderern oder Neidern zu entgehen, ist mancher UN-Helfer gezwungen, jede Nacht woanders zu schlafen. Im vergangenen Jahr wurde ein Mitarbeiter umgebracht, weil er seinen Job nicht für den Bewerber eines rivalisierenden Clans aufgeben wollte. Er war einer der drei Somalier, die 2001 bei Massenimpfungen ums Leben kamen; eine Reihe anderer Helfer wurde bei Schießereien oder Verkehrsunfällen verletzt. Im März entführten Banditen neun UN-Leute und hielten sie in Mogadischu neun Tage lang als Geiseln.