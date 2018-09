ZEIT-Grafik

Quelle: DAI



Wenn man keine Angst vor Strafe haben müsste, könnte das Leben richtig wild sein. Endlich das Auto auf dem Behindertenparkplatz abstellen. Sich im Supermarkt für den Euro-Aufschlag rächen und ein paar Dosen Bier mitgehen lassen. Oder den Typen von der Bank mal rechts und links eine runterhauen, weil sie einem damals Telekom-Aktien angedreht haben.

Fröhliche Anarchie. Der Weg dahin ist simpel: Gesetze einfach ignorieren. Wenn nur genug Menschen mitmachen, kommen Polizei und Staatsanwälte mit der Kontrolle bald nicht mehr nach, und Vater Staat muss die Regeln ändern. Wie bei der Spekulationssteuer. Sie ist zwar noch nicht abgeschafft, dürfte aber bald schon fallen.

In der vergangenen Woche entschied der Bundesfinanzhof, dass die Spekulationssteuer auf Wertpapiergewinne möglicherweise verfassungswidrig sei. Diese Steuer muss jeder zahlen, der Aktien oder Fondsanteile kauft und innerhalb von zwölf Monaten mit Gewinn wieder verkauft - und dabei die Freigrenze von 512 Euro überschreitet. Grundlage ist der persönliche Einkommensteuersatz. So weit die Theorie. Tatsächlich aber geben die wenigsten ihre Gewinne bei der Steuererklärung überhaupt an, und allen anderen kommt der Fiskus kaum auf die Schliche. Und das, so die Richter, sei eine verfassungswidrige Ungleichbehandlung.