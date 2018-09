Plötzlich, am Bahnsteig in Pontresina, kam der Gepäckkoller. Christine Hoflehner schämte sich arg. Was mussten die Hoteldiener von ihr denken und die Tante aus Amerika gar. Jetzt erst, vorm Coupé der Hotelkarosse, die sie empfängt, bemerkt sie, bös getroffen, wie verräterisch arm das bettelhafte Strohköfferchen ihr in der Hand pendelt, indes bei allen andern Wagen, wie frisch aus der Auslage geholt, funkelnagelneue und metallblanke Panzertürme von Schrankkoffern sich zwischen den farbigen Würfeln und Kuben von kostbarem Juchten, Krokodil, Schlangenhaut und glattem Glacé prunkhaft stauen.

Es ist, als bange Stefan Zweig mit der Postassistentin aus Klein-Reifling, die in seinem Roman Rausch der Verwandlung unversehens ins Palace Hotel eingeladen wird und in ihrem ärmlichen Aufzug seitenlang das Sensorium der Gäste strapaziert. Ein simples Gepäckstück als Chiffre der Klassenzuordnung: Im literarischen Milieu von gestern war es ein Juwel. Der fleißig erwähnte Koffer aus Stroh - klein, flach und von Schnüren zusammengehalten - offenbart die Lebenswelt der Hauptfigur und lässt den ominösen Fortgang der Geschichte ahnen. Das kann nur schlimm enden. Reichlich kompromittabel, entfährt es der gepuderten Tante beim Anblick der Christl von der Post.

Das Hohlraumprinzip nutzen

Die Zeiten haben sich geändert wie auch der Look des nomadischen Menschen.

Heute bucht der Lümmel von der letzten Bank Business Class, und in Luxusherbergen liest man vom Gästegepäck nur schwerlich Stand, Kontovolumen und Bildungsgrad ab. Und wenn an den Weltflughäfen Hartschalen in Navyblau oder Steingrau, den Büßerfarben der Kofferfabrikanten, endlos auf die Gepäckbänder strömen, errät erst recht keiner, wes Geistes Kind da seine Socken drin hat. Es ist kein Paradox: Gerade weil sein Design uniformiert ist wie die Ferienpakete der Reiseveranstalter, ist der Koffer im globalisierten Reiseverkehr Geheimnisträger. Das Äußere lässt die Neugier unbefriedigt.

Dafür spiegelt sein Innenleben Kompartimente der Besitzerseele. Ist der Deckel erst offen, liegen ästhetische und ökonomische Credos blank. Stoff für Erforscher dialektischer Feinheiten.

Bedeutet eine Unterhosenschwemme Großzügigkeit im Denken oder Knauserei bei Rei in der Tube? Beweist der Cremetopf en miniature stereometrisches Vorstellungsvermögen, während das Reisebügeleisen den Pedanten entlarvt? Und ist, wer viel herumkommt, besser fürs Unwägbare gewappnet, oder gilt: je reiseerfahrener, desto unbekümmerter die Einstellung zum Gepäck?