Der Beschluss war eindeutig. Er habe das Strafverfahren gegen Klaus Esser eingestellt, schrieb der Düsseldorfer Oberstaatsanwalt Hans-Otto Sallmann im März 2000. Der Vorwurf der Untreue gegen den ehemaligen Mannesmann-Chef sei für ihn nicht ersichtlich. Der Aufsichtsrat könne die Bezüge eines Vorstandsmitglieds auch nachträglich anpassen, wenn die Einkünfte unangemessen niedrig seien. 60 Millionen Mark als goldener Handschlag bei Klaus Essers Abgang? Das war für den Staatsanwalt schon in Ordnung.

Zweieinhalb Jahre später ist gar nichts mehr in Ordnung. Längst ermitteln die Staatsanwälte wieder, und was die Düsseldorfer Beamten nun untersuchen, übertrifft alles, was im Frühjahr 2000 denkbar erschien. Es geht nicht mehr allein um ein Verfahren gegen einen Vorstandschef, der zum Abschied eine Rekordsumme kassierte. Es geht um die mögliche Anklage gegen insgesamt elf Spitzenmanager und Aufsichtsräte. Um 210 Millionen Mark, die nach der Übernahme von Mannesmann durch den britischen Telefonkonzern Vodafone im Februar 2000 gezahlt wurden - an Mannesmann-Führungskräfte, Pensionäre und die Verwandten verstorbener Vorstände. Und um die vier Männer im Präsidium des Mannesmann-Aufsichtsrates, die damals die Verteilung der Millionen absegneten: Aufsichtsratschef Joachim Funk, Konzernbetriebsrat Jürgen Ladberg, vor allem aber Klaus Zwickel, Vorsitzender der IG Metall, sowie Josef Ackermann, Chef der Deutschen Bank.

Eine Verurteilung wegen Untreue würde Zwickel und Ackermann den Job kosten. Tragisch für den Gewerkschafter, der 2003 in den Ruhestand gehen will; dramatisch für den Banker, der gerade erst an die Spitze des Geldhauses rückte. "Er nimmt das sehr ernst", sagt ein Vertrauter Ackermanns.

Bis Mitte August haben die Beschuldigten jetzt Gelegenheit, sich zu den Vorwürfen zu äußern. Die kommen zum ungünstigsten Zeitpunkt. Vorstände, die per Aktienoptionen Millionen kassieren, während die Unternehmensgewinne einbrechen; Bilanzfälscher, die ihre Zahlen aufhübschen; Politiker, die mit geschäftlich erworbenen Flugmeilen ihre Verwandten in Urlaub schicken: beim Thema Geld und Macht sind die Bundesbürger sensibilisiert. Und so entwickelt sich die Untersuchung in Sachen Mannesmann zu einer handfesten Affäre. Mit juristischen Spitzfindigkeiten. Verbalen Gefechten. Und allerlei Winkelzügen.

Vorläufiger Höhepunkt: ein Presseauftritt des IG-Metall-Chefs im Frankfurter Gewerkschaftshaus. Wortgewaltig wetterte Klaus Zwickel gegen die Düsseldorfer Staatsanwälte, weil vertrauliche Dokumente an die Süddeutsche Zeitung gelangt waren. Es gehe nicht mehr um die Sache, sondern "um die Befriedigung des Jagdfiebers einiger selbst ernannter Moralisten".

Zwickels Verteidiger Rainer Hamm - ehemals Datenschutzbeauftragter des Landes Hessen - fordert die Ablösung der Beamten. "Spekulationen über die Motive für ihr Mitteilungsbedürfnis möchte ich mir ersparen", so der Anwalt. Während sich Ackermann erst bei einer Anklage öffentlich äußern will und Mannesmann-Betriebsrat Ladberg jeden Kommentar ablehnt, haben sich Metaller Zwickel ("Ich habe mich in jeder Beziehung korrekt verhalten") und sein Anwalt für die Vorwärtsverteidigung entschieden.

Doch warum sollen ausgerechnet Staatsanwälte die Medien gefüttert haben? Warum sollten die Ankläger ihre vorzeitige Abberufung riskieren? Wem nützt die öffentliche Debatte, bevor es überhaupt zu einer Anklage kommt? Dem Staatsanwalt? Oder den Beschuldigten? Sollte das Ermittlungsverfahren noch vor einer Anklage eingestellt werden, dann vielleicht auch deshalb, weil der öffentliche Druck auf die angeblich geschwätzigen Staatsanwälte zu groß wurde.