Liminski: Der überraschende Rücktritt Gysis wegen der privaten Nutzung von dienstlich erworbenen Bonusmeilen der Lufthansa wirft die Frage auf, ob nun der halbe Bundestag – vielleicht ist es auch dreiviertel – zurücktreten sollte oder ob man sich nicht auch einmal anderen wichtigen Finanzproblemen widmen sollte. Ich gebe die Frage weiter an Friedrich Merz, den Chef der Unionsfraktion. Zunächst einmal guten Morgen.



Merz: Ja, guten Morgen Herr Liminski



Liminski: Herr Merz, das Tagesthema ist allerdings der Rücktritt von Gregor Gysi. Warum, glauben Sie, ist er zurückgetreten?



Merz: Ich war gestern einigermaßen überrascht, als ich das gehört habe, Herr Liminski, und bei etwas längerem Nachdenken komme ich doch zu dem Ergebnis, dass das mit den Bonusmeilen wohl vorgeschoben ist, denn Gregor Gysi hatte erkennbar keine Lust, keine Freude an seiner Aufgabe in Berlin. Er hatte auch keinen Erfolg, und es stand im Abgeordnetenhaus von Berlin eine weitere Stasi-Überprüfung bevor. Und offensichtlich hat er auch da einige Sorgen und einiges zu befürchten. Ich glaube in der Tat, das ist für ihn sozusagen der Notausgang gewesen, um sich aus der Politik endgültig zurückzuziehen. Er hatte es ja letztes Jahr schon einmal vor, ist dann nur gedrängt worden, in dieses Amt zu gehen. Für die PDS wird das einige Konsequenzen haben, denn sie verlieren ihre Galionsfigur, sie verlieren ihren Meister aller Talkshows, und ich vermute mal, sie werden jetzt wirklich in die Nähe der 5-Prozent-Grenze geraten bei der Bundestagswahl. Also, es könnte noch eine Überraschung geben an Konsequenz für den 22. September.



Liminski: Herr Merz, Bundestagspräsident Thierse hat einen pragmatischen Weg zur Lösung der Problematik bei den Freiflügen gewiesen, aber Ex-Senator Gysi hat nun auch, jedenfalls in der Öffentlichkeit, die moralischen Ansprüche mit seinem Rücktritt hochgeschraubt. Was empfehlen Sie denn Ihren Fraktionskollegen, die pragmatische oder die moralische Lösung?



Merz: Wir haben unseren Fraktionskolleginnen und –kollegen von Anfang an dieser Wahlperiode und auch vorher schon empfohlen, sich so zu verhalten, wie die Richtlinien des Ältestenrates es vorsehen, nämlich die Bonusmeilen nicht für private Flüge in Anspruch zu nehmen. Und ich gehe unverändert davon aus, dass das bei uns auch eingehalten wird. Insofern brauche ich mich mit dieser Frage im Augenblick nicht zu befassen. Im übrigen – das, was Herr Thierse da in seinem Brief an uns geschrieben hat, ist zumindest unvollständig, denn wenn es Fälle geben sollte auch in der Unionsfraktion, dann wüsste nach diesem Brief ja keiner, was er denn nun eigentlich tun soll. Also, insofern warten wir mal ab, was nun daraus wird. Der Lufthansa-Chef hat ja, wie ich finde, auch zu recht gesagt, dass er die Daten alle gar nicht veröffentlichen kann, denn da gilt ja nun auch der Datenschutz. Das Problem ist noch nicht gelöst, aber warten wir mal ab, was daraus wird. Zumindestens müsste ja der Wert dieser Bonusmeilen einmal spezifiziert werden, um dann entsprechende Leistungen auch an die Staatskasse erbringen zu können. Im übrigen geht es ja nicht nur um Flüge, sondern es geht, wie wir bei Herrn Trittin wissen, auch um die Anschaffung von Reisekoffern oder Aktenkoffern. Also, warten wir es ab. Der Bundestagspräsident ist mit seiner Arbeit noch nicht am Ende.



Liminski: Arbeit gibt es auch in anderen Bereichen. Bundesfinanzminister Hans Eichel hat gestern eine Entlastungsinitiative gestartet und die Bearbeitung von dringenden Sachthemen, zum Beispiel die Gemeindefinanzreform, gefordert. Dem müssten Sie doch zustimmen?